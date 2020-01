Scheinherr: Nejvýznamnějšími projekty je metro D či opravy mostů

Ilustrační foto - Na Císařském ostrově v Praze byla 7. listopadu 2019 zahájena stavba nové trojské lávky. Dokončena bude do konce října 2020 a bude stát 128 milionů korun. Původní lávka se zřítila v roce 2017. Na snímku vpravo je náměstek primátora Adam Scheinherr.

Ilustrační foto - Na Císařském ostrově v Praze byla 7. listopadu 2019 zahájena stavba nové trojské lávky. Dokončena bude do konce října 2020 a bude stát 128 milionů korun. Původní lávka se zřítila v roce 2017. Na snímku vpravo je náměstek primátora Adam Scheinherr. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Mezi nejvýznamnější projekty v dopravě bude letos v hlavním městě patřit stavba metra D, opravy mostů nebo dostavba chybějícího úseku vnitřního silničního okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol známého jako Vlasta. Město bude také upravovat křižovatky nebo se státem spolupracovat do dostavbě Pražského okruhu mezi D1 a D11. V rozhovoru to ČTK řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Mezi nejdůležitější projekty patří stavba metra D z Pankráce do Písnice. "To je stavba pro 20. léta tohoto století v Praze, největší, která se v následujících deseti letech uskuteční," řekl Scheinherr.

Loni město zahájilo geologický průzkum, podalo žádost o stavební povolení a vypsalo tendr na stavbu první části mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. "Letos pro mě bude největším úkolem tyto procesy dotáhnout a zároveň připravovat dokumentaci pro výběrové řízení na další úsek z Olbrachtovy do Nových Dvorů," řekl Scheinherr. Geologický průzkum má skončit na dvou ze čtyř míst a v létě by měla začít ražba trasy.

Dalším důležitým projektem jsou podle náměstka opravy pražských mostů, které se dlouhodobě potýkají s problémy. "Očekávám, že vysoutěžíme zhotovitele na opravu Libeňského mostu. Zahájíme opravu Barrandovského mostu, respektive spodní části stavby, to znamená bez vlivu na dopravu," řekl Scheinherr. Dokončena bude dokumentace pro opravu Hlávkova mostu a hledat bude město v tendru firmu, která jej opraví.

"Další velká věc je, že začne geologický průzkum na dokončení městského okruhu z (Pelc-Tyrolky do Štěrbohol), což nebude formou ražeb, ale několika desítek sond, myslím, že je tam stovka geologických vrtů," řekl Scheinherr.

V případě vnějšího Pražského okruhu mezi D1 a D11 bude město spolupracovat s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), neboť se jedná o státní stavbu. "Očekávám, že na jaře ŘSD získá nepravomocné územní rozhodnutí. Uvidíme, kolik bude odvolání a jak dlouho ten proces potrvá, zda se podaří to dotáhnout do pravomocného rozhodnutí," řekl Scheinherr. Město bude pokračovat v přípravě zelených pásů, které zmírní dopad silnice na okolí.

Kromě velkých staveb se chce Scheinherr zaměřit i na opravy komunikací či úpravy křižovatek a přechodů pro chodce, aby se zvýšila bezpečnost. Rozšiřovat se bude také takzvaná preference MHD, kdy mají v křižovatkách či ulicích přednost vozy veřejné dopravy. Pokračovat budou práce na rozšíření tramvajových tratí.