Scheffler je šampionem ve hře na jamky a novou golfovou jedničkou

Austin (USA) - Americký golfista Scottie Scheffler ovládl světový šampionát ve hře na jamky v Austinu a stal se novou světovou jedničkou. V čele žebříčku vystřídal Španěla Jona Rahma.

V nedělním finále Scheffler porazil krajana Kevina Kisnera. Pětadvacetiletý rodák z New Jersey si připsal třetí triumf na PGA Tour za uplynulých sedm týdnů a poskočil v žebříčku z pátého na první místo. Světovou jedničkou je poprvé v kariéře.

"Vážně nevím, co říct. Mám prostě radost. Byl to náročný a dlouhý týden. Snažil jsem se šetřit síly, ale abych byl upřímný, jsem pěkně vyřízený," uvedl Scheffler, který za vítězství získal prémii 2,1 milionu dolarů.

V neděli nejprve vyřadil v semifinále bývalou světovou jedničku Dustina Johnsona a poté si poradil i s dalším krajanem Kisnerem, vítězem šampionátu z roku 2019. Scheffler si vynahradil loňskou finálovou porážku s jiným Američanem Billym Horschelem a stal se nejmladším vítězem v historii turnaje.

"Byl to splněný sen, hrát doma před vlastními fanoušky, tam kde jsem chodil do školy. Mám na tohle hřiště příjemné vzpomínky, chodil jsem se na ten turnaj dívat. Mám radost, že ho můžu hrát, o to větší, že jsem vyhrál," řekl Scheffler, který žije odmala v Texasu.

Stal se šestým nejmladším hráčem v čele světového žebříčku. Dosavadní jednička Rahm prohrál v Austinu v osmifinále s Američanem Brooksem Koepkou.

Golfový světový šampionát ve hře na jamky v Austinu (dotace 12 milionů dolarů): Finále: Scheffler - Kisner (oba USA) 4/3. O 3. místo: D. Johnson (USA) - Conners (Kan.) 3/1. Golfový žebříček k 27. březnu (v závorce předchozí umístění): 1. (5.) Scheffler (USA) 8,30, 2. (1.) Rahm (Šp.) 8,22, 3. (2.) Morikawa (USA) 7,81, 4. (3.) Hovland (Nor.) 7,58, 5. (4.) Cantlay (USA) 7,05, 6. (6.) Smith (Austr.) 6,85, 7. (7.) Thomas 5,65, 8. (11.) D. Johnson (oba USA) 6,64, 9. (8.) McIlroy (Sev. Ir.) 5,63, 10. (9.) Schauffele (USA) 5,38, ...429. (420.) Lieser (ČR) 0,35. Finanční žebříček sezony (v dolarech): 1. Scheffler 7,398.014, 2. Smith 5,797.375, 3. Macujama (Jap.) 4,028.633, 4. Burns (USA) 3,953.031, 5. Hovland 3,692.256, 6. Hoge 3,418.201, 7. Gooch (oba USA) 3,153.057, 8. Niemann (Chile) 3,081.496, 9. Kisner (USA) 3,057.355, 10. Morikawa 2,902.546.