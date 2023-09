Schází se vládní výbor pro strategické investice, bude jednat o energetice

Praha - Vládní výbor pro strategické investice se dnes schází k druhému jednání. Zatímco červencové zasedání se týkalo zejména dopravní infrastruktury a problémům s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků pro české firmy, dnes by se měl výbor zabývat energetikou. Úkolem výboru je připravovat podmínky pro zajištění klíčových investic, které by zlepšily konkurenceschopnost Česka.

Dnešní jednání by se mělo zaměřit na problematiku malých modulárních reaktorů, které Česko považuje za jednu z cest rozvoje domácí energetiky. Tyto reaktory by podle ministerstva průmyslu a obchodu mohly v budoucnu nahradit uhelné elektrárny. Dalším tématem zasedání výboru bude příprava Státní energetické koncepce, kterou chce vláda představit do konce roku.

Vláda zřídila výbor na konci června. Jeho úkolem je koordinovat podmínky pro zajištění strategických investic v oblasti dopravní infrastruktury, bydlení, energetiky, vzdělávání, vědy a výzkumu. Ve výboru kromě členů vlády zasedají také zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace krajů a Svazu měst a obcí.