Schalke dostalo gól v nastavení a dál čeká na ligovou výhru

Berlín - Ve třetí minutě nastavení přišli fotbalisté Schalke o vítězství v Augsburgu, kde remizovali 2:2 a v německé lize nevyhráli už 27. zápas v řadě. Tradiční klub tak dál směřuje k antirekordu někdejšího týmu Tasmania Berlín, který před 55 lety v bundeslize odehrál 31 utkání bez vítězství.

Schalke, které čeká na výhru od ledna, začalo duel v Augsburgu hororově. Po deseti minutách se útočník Mark Uth tvrdě srazil hlavou s domácím Felixem Uduokhaiem a na chvíli upadl do bezvědomí. Po střetu dlouho ležel na trávníku, kde mu lékaři podali infúzi. Po převozu do nemocnice mu byl diagnostikován otřes mozku a hospitalizován zůstane minimálně do pondělí.

Ve 32. minutě si dal Suat Serdar vlastní gól a poslal do vedení Augsburg, který do dnešního zápasu vyhrál naposledy v říjnu. Hosté po přestávce získali díky vyloučení Floriana Niederlechnera početní výhodu, kterou využili k otočení skóre. Radost jim ale překazil v nastavení Marco Richter, který hlavičkou zblízka vyrovnal.

Schalke je dál poslední, Augsburg se posunul na desáté místo. Pouze z lavičky domácího týmu sledovali zápas brankář Tomáš Koubek a obránce Marek Suchý.

Německá fotbalová liga - 11. kolo:

Augsburg - Schalke 2:2 (32. vlastní Serdar, 90.+3 Richter - 52. Raman, 61. Búžiláb),

18:00 Leverkusen - Hoffenheim.

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 11 7 3 1 35:17 24 2. Lipsko 11 7 3 1 23:9 24 3. Leverkusen 10 6 4 0 19:9 22 4. Wolfsburg 11 5 6 0 18:11 21 5. Dortmund 11 6 1 4 23:15 19 6. Union Berlín 11 4 5 2 23:15 17 7. Stuttgart 11 4 5 2 24:17 17 8. Mönchengladbach 11 4 5 2 20:17 17 9. Eintracht Frankfurt 11 2 7 2 16:19 13 10. Augsburg 11 3 4 4 14:17 13 11. Hoffenheim 10 3 3 4 18:17 12 12. Hertha Berlín 11 3 3 5 19:20 12 13. Brémy 11 2 5 4 14:19 11 14. Freiburg 11 2 5 4 14:22 11 15. Kolín nad Rýnem 11 2 4 5 13:17 10 16. Bielefeld 11 2 1 8 8:22 7 17. Mohuč 11 1 2 8 12:25 5 18. Schalke 11 0 4 7 8:33 4