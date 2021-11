Scény do snímku Dvě slova jako klíč natáčejí filmaři v Ústeckém kraji

Ústí nad Labem - Filmový štáb režiséra Dana Svátka se vrátil na sever Čech, kde pokračuje v natáčení snímku Dvě slova jako klíč. Film vzniká podle románu ústeckého rodáka Josefa Formánka a volně navazuje na předchozí film Úsměvy smutných mužů, který se v regionu také natáčel. Práci filmařům brzdí covidová epidemie. Ta už poněkolikáté posunula výjezd do zahraničí, kde se velká část děje odehrává. Do Indonésie se tvůrci chtějí vypravit v prosinci. Řekli to dnes novinářům.

Fotogalerie

Ústřední postavou snímku není tentokrát spisovatel Josef Formánek, kterého ztvárnil David Švehlík, ale výtvarník Tomáš v podání Ivana Fraňka. "Je to příběh o odpuštění, smíření, o tom, že naši blízcí jsou to nejdůležitější, co v životě máme, že je dobré k nim hledat cestu, i když se nám zdají být daleko," uvedl Formánek. "Je to o tom, že všichni lidé na světě mají stejné přání a touhu po klidu a bezpečí a vyhýbají se utrpení a tyto věci nás spojují," dodal.

Postava Tomáše na předchozí snímek navazuje tím, že vychází z protialkoholní léčebny. "Znovu se dotýká dna, odkud se odráží a najde uklidnění v malování. Život začíná být v jeho rukou do chvíle, kdy potká Annu (v podání Diany Dulínkové). Je to Tomášova cesta ke smíření, odpuštění a pokoře, tedy o čem román Pepy Formánka hovoří," řekl Franěk.

Ve filmu hrají také Jaroslav Dušek a Marika Šoposká, kteří se rovněž objevili v Úsměvech, polský herec Daniel Olbrychski a další. Natáčelo se již ve Zlínském kraji a Dánsku. V Ústeckém kraji stráví štáb čtyři dny, a to v Ústí nad Labem, Kytlici na Děčínsku, Českém Švýcarsku či Trmicích. Právě v Ústí se odehrává jedna z herecky nejnáročnějších scén pro Davida Švehlíka, který má reprodukovat niterný prožitek spisovatele. Na scénu se v tu chvíli dostává Duškova postava bezdomovce.

Prostředí by mělo podle Formánka pomoci dotvořit obraz filmu. "Já miluju Ústí nad Labem a cítím se Ústečákem," řekl. Z vybraných míst pro film je nadšený režisér Svátek. "Jsem nadšený z lokací i lidí, kteří nám s tím pomáhají. Filmová kancelář Ústeckého kraje je skvělým pomocníkem," uvedl režisér, podle něhož je příběh tak silný, že k přijetí role ve filmu nemusel nikoho příliš přesvědčovat. Po dokončení natáčení v Ústeckém kraji bude štáb točit už jen v zahraničí. Na některá místa se vydá společně s Formánkem, který ovládá řeč indonéského kmene Mentavajců.

Snímek by chtěl režisér dokončit v příštím roce. Premiéra by se v kinech podle Svátka mohla uskutečnit na začátku roku 2023.