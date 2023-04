Scénický projekt Horáček GEN XYZ propojí nový cirkus a písně s Horáčkovými texty

Praha - Scénický projekt Horáček GEN XYZ, který bude mít ve středu premiéru v šapitó Azyl78 na Výstavišti Praha, propojí nový cirkus a písně s texty Michala Horáčka. Se souborem Cirk La Putyka, mnoha vystupujícími a za doprovodu kapely CLPBND pod vedením Davida Hlaváče a Jana Balcara, autoři projektu aktualizují Horáčkovy texty v obrazech a metaforách plných emocí. Představení, který zahájí letošní program šapitó Azyl78, uvedou celkem sedmkrát do 25. dubna. Novináře o tom informoval režisér Rostislav Novák ml.

"Diváci mohou čekat úplně všechno, uvidí to, co u nás ještě neviděli. Tenhle projekt nemá žádné hranice, nemá limity, je strašně pestrý. Kdybych to měl říct v jednom slově, tak je to výjimečné," řekl ČTK režisér Novák ml. "Mimo jiné složením interpretů, kde vedle těch alternativnějších jako je Vladimir 518 nebo Katarzia tady máme osobnosti jako je Bára Poláková, Jan Cina nebo Naďa Válová. Vedle toho se opíráme o silnou interpretaci kapely obklopenou akrobaty a tanečníky," dodal.

Režisér Novák ml. zdůraznil, že v představení nebudou žádné tradiční cirkusové rekvizity a bude se jednat o jeden ucelený tvar. "Výsledná podoba, to zda půjde o poetický koncert, nový cirkus, kabaret nebo tanec, se těžko popisuje slovy. Je lepší to zažít společně s námi," podotkl Novák.

Na scénickém koncertě zazní naživo téměř dvě desítky písní v aranžmá Davida Hlaváče a Jana Balcara. "Budeme se snažit zajít co nejdále, podívat se na hudbu z nové, neslýchané perspektivy," sdělil Balcar.

Bývalý prezidentský kandidát Horáček se proslavil jako textař písní populární hudby. Spolupracoval zejména se skladatelem Petrem Hapkou, jejich písně zpívaly největší hvězdy české scény. V současné době s Michaelem Kocábem plánuje, že vytvoří českou operu.

Projekt Horáček GEN XYZ zahájí letošní program šapitó Azyl78. Po něm bude na programu od 2. do 21. května úspěšná inscenace Cirku La Putyka Cesty a od 28. května do 18. června rodinné, hudebně-taneční představení Kniha džunglí, které vzniklo ve spolupráci Divadla bratří Formanů, České filharmonie a Dekkadancers.