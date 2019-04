Praha - Zdeněk Ščasný už není trenérem fotbalistů Sparty. Vedení klubu ho dnes kvůli špatným výsledkům odvolalo. Tým v sobotním závěrečném utkání základní části první ligy v Opavě povede dosavadní asistent Michal Horňák. Letenský celek o tom informoval na svých internetových stránkách.

Ščasný vedl Spartu od loňského července, kdy po nečekaném vyřazení ve druhém předkole Evropské ligy se Suboticou nahradil odvolaného Pavla Hapala. Tým poté sice prožil nepovedený podzim, ale do jara vstoupil sérií šesti vítězství. Po ní však Letenští vyhráli v lize jen jedno z posledních čtyř kol.

Krizi podtrhla nedělní nečekaná domácí porážka 1:3 s předposlední Karvinou a Ščasného osud zpečetila středeční prohra 0:3 v derby se Slavií v semifinále poháru. "Situace po zápasech s Karvinou a na Slavii byla taková, že jsme museli udělat okamžité rozhodnutí," uvedl na webu ředitel klubu František Čupr.

"Dospěli jsme k tomu, že odvoláme trenéra, protože výsledky a předvedená hra byly velmi špatné. Budeme nyní zvažovat varianty obsazení pozice hlavního trenéra. Uvidíme, zda ho přivedeme ještě v průběhu nadstavbové části ligy, nebo až před nadcházející sezonou," dodal.

Dnešní trénink už vedl jako hlavní trenér Horňák, který se do role asistenta u prvního týmu Sparty přesunul během zimní přestávky. Vicemistr Evropy z roku 1996 předtím na Letné od roku 2014 trénoval juniorku a jako hráč získal se Spartou deset titulů.

Jednašedesátiletý Ščasný končí ve Spartě potřetí. Poprvé ji vedl na konci 90. let, kdy s ní získal dva tituly. Na Letnou, kde působil i jako hráč, se poté vrátil na jaře 2015 a dovedl mužstvo k druhému místu v lize a do čtvrtfinále Evropské ligy. V září 2016 byl rovněž po prohře v derby odvolán a do klubu se o rok později vrátil jako sportovní ředitel. Z této role se po Hapalově odvolání přesunul zpět na lavičku.

"Chtěl bych Zdeňkovi poděkovat za jeho práci. Vím, jak moc chtěl být s klubem úspěšný," řekl Tomáš Rosický, který v létě nahradil Ščasného v roli sportovního ředitele. "Jako klub neprocházíme jednoduchým obdobím a pro něj jako pro trenéra to nebylo snadné. Každopádně tým teď musí ukázat diametrálně odlišné výkony než v posledních dvou zápasech," dodal.