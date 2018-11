Praha - Trenéra Zdeňka Ščasného mrzelo, že fotbalisté Sparty nedotáhli dobře rozehrané derby se Slavií k vítězství a nakonec jen remizovali 2:2. A zklamaný byl o to víc, protože podle něj mají letenští silnější tým než rival z Vršovic, který vede ligu o skóre před druhou Plzní a o sedm bodů před třetí Spartou.

"Cítil jsem, že derby bylo na tři body," řekl Ščasný na tiskové konferenci. "Po nervózním vstupu a inkasované brance jsme se otočili skóre a byli jsem lepším a nebezpečnějším týmem. Slavia sice dala břevno, ale my jsme měli hned několik šancí," prohlásil letenský kouč.

"To ovšem ale neznamená, že si necháme dát dva góly ze standardních situací," uvedl Ščasný. Slavii totiž poslal do vedení po rohu Kúdela a i když Sparta poté otočila zásluhou Tetteha a Kangovy penalty, zajistil dělbu bodů v 70. minutě opět po rohu Souček.

"Nebylo to poprvé. Stalo se nám to v Olomouci, proti Plzni... To se prostě mužstvu jako Sparta nesmí stávat," prohlásil Ščasný. "Chyba byla jednoznačně v neobsazení hráče. Pokud hrajete kombinovanou obranu a hráč, co má hlídat Součka, je od něj pět metrů, tak je to trestuhodné. O druhé brance navíc škoda mluvit, protože přišla ve chvíli, kdy to nevypadalo, že bychom měli Slavii k něčemu pustit," posteskl si.

Průběh derby, ve kterém Sparta favorita zaskočila, Ščasného nepřekvapil. "Pořád tvrdím, že i když Slavia je ve velmi dobré formě, tak že máme lepší mužstvo. Postavení v tabulce tomu neodpovídá, protože máme svoje problémy a bohužel nemáme náhradu za některé hráče a na to jsme doplatili," prohlásil Ščasný.

"Věděl jsem, že budeme fotbalovější, že budeme lepší, protože Slavia to hrne silou, nátlakem a hraje hodně na riziko, což se dá trestat. Ale chyběla tomu třetí branka," přidal. "Měli jsme plán a po taktické stránce to kluci zvládli excelentně. Ale nemůžeme dostat dva góly ze standardek, to se prostě nesmí stávat," uvedl.

Ščasného také mrzelo zranění dobře hrajícího Tetteha, který musel v 65. minutě střídat a Slavia poté začala soupeře přehrávat. "Jak odešel, tak jsme ztratili kontrolu nad zápasem. Přišli jsme o rychlost, nechodili jsme za obranu a už jsme nebyli nebezpeční," prohlásil.

"Zatím nevím, jak na tom je, jestli si třeba obnovil problém, co měl minulý týden ve Zlíně," přidal na adresu nejlepšího střelce Sparty. "Do středy kvůli tomu netrénoval a je to až komické, protože se nemohl pohybovat. Proto klobouk dolů před tím, jaký podal výkon. Bohužel jeho střídání nás stáhlo dolů," dodal.