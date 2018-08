Jablonec - Sportovní ředitel Zdeněk Ščasný, který se po pátečním odvolání Pavla Hapala dočasně stal trenérem sparťanských fotbalistů, zatím neví, jak dlouho bude jeho záskok trvat. Letenské vedení bude situaci od pondělí řešit a chce každopádně přivést kvalitního kouče.

"Byť reakce byly různé, jasně jsme se dohodli, že v situaci, kdy v pátek skončí trenér, nebylo jiné řešení. Představa, že budeme přivádět trenéra ať už od nás, ze zahraničí už vůbec ne, který nezná Jablonec, hráče, nezná vztahy, to nešlo," řekl na tiskové konferenci po ligové výhře 2:1 v Jablonci Ščasný, který převzal mužstvo po čtvrteční porážce 0:2 v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy na půdě Spartaku Subotica.

"Po neděli se začneme touhle otázkou zabývat. V tuhle chvíli nejsem schopen říct, jestli budu na lavičce do čtvrtka, do příštího týdne, nebo do reprezentační přestávky. Ale v každém případě chceme přivést dobrého trenéra," doplnil Ščasný.

První zápas po trenérské změně Spartě vyšel a v Jablonci vydřela výhru. "Po výkonu v Subotici, kdy jsme byli všichni správně rozcupovaní, nebylo vůbec jednoduché ty kluky na to připravit. Jsem si vědom situace, v jaké jsme. Navíc Jablonec je nesmírně silné mužstvo, na domácím hřišti obzvlášť. Takže o to víc si toho vítězství cením a myslím, že nám může strašně pomoci," uvedl Ščasný.

"Ne že by to bylo dnes optimální, ale je to vydřené vítězství a s tím jsme strašně spokojeni. Pro psychiku hráčů je to strašně důležité. Rád bych, aby to byl zlom, ale pro nás bude hlavní zlom, když ve čtvrtek porazíme Suboticu a postoupíme," dodal Ščasný, který se vrátil na lavičku Sparty téměř po dvou letech.

Na hráče se snažil hlavně hodně mluvit. "Měl jsem je jako mužstvo, po skupinách, protože myslím, že naším největším problémem bylo naše postavení na hřišti v posledním zápase. Ten byl z mého pohledu podceněný. Mluvil jsem s nimi také o nasazení, disciplíně," podotkl Ščasný.

Udělal jednu změnu v sestavě. Martina Frýdka posunul do zálohy a na jeho post na levém kraji obrany nasadil Costu. "Chtěl jsem do hry dostat Costu, který dokáže přinést nasazení a srdce. A pak jsem si myslel, že Martin v záloze odvede lepší práci. I s vědomím toho, že tím, že se někdy chce pasovat do role špílmachra, tak může ztratit míč, což se potvrdilo. Ale Martin podle mě podal velmi dobrý výkon," uvedl Ščasný.

První gól Pražanů dal Gúelor Kanga, na kterého fanoušci hučeli kvůli jeho reakcím v Subotici. "Před zápasem jsem mu řekl, ať se jde omluvit fanouškům za své chování v Subotici a poděkovat jim. Já to neviděl, ale to chování nebylo úplně v pořádku. Já mu doporučil, aby šel k fanouškům. S reakcí fanoušků už nic neuděláte, ale on splnil, co jsem po něm chtěl," dodal Ščasný.