Praha - Trenér sparťanských fotbalistů Zdeněk Ščasný chce po nevydařeném závěru podzimu vrátit mužstvu tvář a v jarní části sezony ho dostat zpět do evropských pohárů. Má jasnou představu, co udělat, aby se Letenští zvedli. Po 19 kolech jsou Pražané až na pátém místě ligové tabulky a na jaře je čeká ještě domácí pohár.

"Chceme udělat kroky, abychom konsolidovali mužstvo, a chtěli bychom mu vrátit nějakou tvář. A hlavně vrátit se do pohárové Evropy. Všechny problémy jsme si analyzovali a pojmenovali, zimní příprava nám musí stačit, abychom to napravili. Příprava je stejná pro všechny. Uděláme pro to všechno," řekl pro sparťanský web Ščasný.

Pozici po nevydařeném podzimu udržel i díky tomu, že se za něj postavil nový sportovní ředitel Tomáš Rosický. "Tomášův pohled byl pro mě hrozně důležitý nejen v hodnocení podzimu, ale i v tom, že mám dál chuť s mužstvem pracovat. A snažit se pokusit odstranit ty věci, o kterých jsme přesvědčeni, že nás do současné situace dostaly. Máme jasnou představu o tom, co s mužstvem dělat a jak pracovat, abychom se dostali na cestu zpátky," uvedl Ščasný.

"Při hodnocení podzimu se nám jasně ukázalo, co zlepšit a co odstranit, kdo může v týmu dál pokračovat a kdo ne. Tahle analýza nám pomohla, abychom udělali další kroky k tomu, kam chceme jít," doplnil jednašedesátiletý kouč.

Mužstvo převzal v létě po odvolání Pavla Hapala po porážce 0:2 v úvodním zápase 2. předkola Evropské ligy se Suboticou. Spartě se zpočátku pod jeho vedením dařilo, ale závěr podzimu jí hrubě nevyšel. Poslední čtyři kola nevyhrála.

"Když jsme prohráli v Plzni a v Olomouci, dostalo mužstvo mentální facku. Mám dojem, že tam nastal hlavní zlom a ztráta sebedůvěry. To byl první důležitý moment, pak přišly nevyrovnané výkony. To nejdůležitější se ale stalo v posledních čtyřech kolech. Tam se náš problém prohloubil, ztratili jsme i druhou a třetí pozici a navíc ani hra neodpovídala tomu, co jsme chtěli. To bylo to nejhorší, co nás mohlo potkat," řekl Ščasný.

Jeho realizační tým doplnili dva noví asistenti Petr Janoušek a Michal Horňák od sparťanské mládeže. "Už během podzimu jsme věděli, že tohle bude potřeba. Chceme se víc zaměřit na trénink detailů, na skupinové tréninky, proto jsme přivedli dva nové členy do realizačního týmu. Záměrně jsme se rozhodli pro kluky ze Strahova, naše trenéry od mládeže, kterou chceme s prvním týmem propojovat. Rádi bychom nejtalentovanější hráče z dorostu a juniorky zapojili do přípravy, chceme se jim hodně věnovat," řekl kouč.

Sparta dosud přivedla dvě zimní posily Švéda Davida Moberga Karlssona a Martina Haška mladšího. "Začínáme se širokým kádrem, pak ho budeme postupně zužovat a na soustředění do Španělska chceme odjet s hráči, se kterými budeme počítat na jaro. Máme poměrně jasno v tom, kde případně posílit a kdo má z klubu odejít," dodal Ščasný.