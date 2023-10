Scania má novou generaci elektrických náklaďáků

Švédský výrobce Scania zveřejnil informace o nové generaci svých elektrických nákladních vozidel. Velká část údajů je hodně působivých. Například je už k mání tahač pro soupravu s hmotností až 64 tun. Jeho kola roztáčí elektrické ústrojí s výkonem přes 600 koňských sil a dojezd takového obřího kamionu činí 250 kilometrů. Pokud by ale tahač byl zapojen do soupravy s mnohem obvyklejší hmotností 40 tun, pak by dokázal ujet 350 kilometrů.

Rychlost dobíjení je také impozantní a přesahuje i ty nejlepší osobní elektromobily. Baterie lze totiž doplňovat výkonem 375 kW. Vzhledem k tomu, že využitelná kapacita vysokonapěťových baterií u všech řad elektrických vozidel Scania je 416 kW, pak doba dobití činí něco málo přes jednu hodinu.

Scania vyvinula i nové typy elektromotorů. Ty můžou mít v závislosti na velikosti a určení daného typu nákladního vozu výkon od230 do 450 kW. Spolupracují s automatickými převodovkami, které mají minimálně dva a maximálně šest převodových stupňů.

Scania do svých akumulátorů instaluje články od švédského výrobce Northvolt a slibuje, že jejich životnost je půldruhého milionu kilometrů. Navíc lze baterie opakovaně nabíjet až do sta procent jejich kapacity, aniž by to mělo vliv na jejich kapacitu.

S rostoucím portfoliem a rozšiřující se infrastrukturou Scania předpokládá, že 50 % z celkového objemu prodejů značky v Evropě bude v roce 2030 připadat právě na elektrická vozidla.

Zákazníkům své nákladní elektromobily nabízí od poloviny loňského roku. Zatímco původně se vyráběly jen v omezených sériích, nyní jejich produkci dostal na starost hlavní závod značky ve švédském Södertälje.

Autonaelektřinu.cz