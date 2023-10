Scalise odstoupil z boje o post šéfa sněmovny, která zůstává ochromená

Washington - Republikánský kongresman Steve Scalise v noci na dnešek odstoupil z boje o post předsedy americké Sněmovny reprezentantů. Učinil tak jen den poté, co jej republikáni do volby nominovali. Scalisemu se nepodařilo uvnitř těsné republikánské většiny získat dostatečnou podporu pro vítězství při hlasování na plénu sněmovny. Ta je bez zvoleného předsedy už déle než týden a není jasné, jak dlouho může krize ještě trvat.

Osmapadesátiletý Scalise z Louisiany byl po sesazení dřívějšího předsedy Kevina McCarthyho logickou volbou, neboť působil jako "dvojka" republikánů ve sněmovně. Strana jej nominovala po interním středečním hlasování, v němž získal podporu 113 z 221 republikánských kongresmanů. K vítězství v řádné volbě by ale potřeboval hlasy téměř všech stranických kolegů, což po dni jednání s kongresmany vyhodnotil jako nedosažitelnou metu.

"Musíme docílit toho, aby každý odložil svou agendu stranou a soustředil se na to, co tato země potřebuje," řekl po čtvrteční schůzce Scalise novinářům. "Sněmovna reprezentantů potřebuje předsedu. Potřebujeme sněmovnu znovu uvést do chodu," dodal.

Větší ze dvou komor Kongresu aktuálně vede prozatímní, nezvolený předseda Patrick McHenry, jehož úkolem je především dohlížet na volbu nového šéfa. Od odvolání McCarthyho, které přišlo minulé úterý na návrh jednoho z jeho republikánských kritiků, sněmovna neprojednává žádné návrhy zákonů.

Legislativa je ochromená v okamžiku, kdy je stále na obzoru hrozba zablokování peněz pro americké vládní úřady v důsledku absence schváleného rozpočtu a kdy vláda prezidenta Joea Bidena volá po uvolnění dalších financí na podporu Ukrajiny. Výčet naléhavých otázek nyní rozšiřuje útok palestinského hnutí Hamás na Izrael, který by mohl rovněž brzy vyžadovat intervenci Kongresu.

Republikánští kongresmani se pokusí s hledáním nového předsedy opět pokročit během dnešního dopoledne, kdy mají podle listu The Washington Post na programu další schůzku. Mnozí volají po zvolení šéfa sněmovního výboru pro soudnictví Jima Jordana, který ve středečním hlasování získal 99 hlasů. Podpořil jej předtím i exprezident Donald Trump, Scalise však po odstoupení z volby totéž neučinil.

Podle komentátorů republikánskou většinou zmítá řevnivost a nedůvěra. Interní spory jsou v jejich sněmovním klubu patrné po celé funkční období, které začalo v lednu 15kolovou volbou předsedy sněmovny. McCarthy v ní zvítězil za cenu četných ústupků ultrakonzervativnímu křídlu strany a mimo jiné tak usnadnil kritikům své odvolání z funkce. Bezprecedentní krok přišel na začátku října poté, co McCarthy popudil radikální republikány kompromisem v otázce dočasného financování federální vlády.

Z ochromeného republikánského klubu zaznívá i výzva, aby byl na předsedu sněmovny opět nominován McCarthy. Další jeho členové zase podle agentury AP volají po posílení pravomocí McHenryho, aby se komora mohla vrátit ke své práci. Republikán Mike Collins pak na sociální síti X žertoval: "Měli bychom prostě mít loterii. Když prohrajete, musíte být předsedou."

Jiní republikáni mezitím zdůrazňují závažnost situace. "Žijeme v nebezpečném světě, svět je v plamenech," uvedl kongresman Michael McCaul s odkazem na aktuální geopolitické krize. "Naši soupeři pozorují, co děláme, a zcela upřímně, líbí se jim to," citoval jej deník The New York Times.