Washington - Republikán Steve Scalise odstoupil z boje o post předsedy americké Sněmovny reprezentantů. Ačkoliv byl favoritem většiny republikánů, nepodařilo se mu získat podporu nejméně 217 kongresmanů v názorově rozpolcené komoře, která má 433 členů. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Oznámení přišlo po čtvrteční schůzce republikánů ve Sněmovně reprezentantů, která se konala na poslední chvíli. Není jasné, koho nyní strana na tuto pozici nominuje.

Osmapadesátiletý Scalise z Louisiany je šéfem republikánské sněmovní většiny, odpůrcem sesazeného předsedy sněmovny Kevina McCarthyho a zástupcem konzervativního křídla Republikánské strany. Ve středu dostal ve vnitrostranickém hlasování 113 hlasů, zatímco jeho oponenta, šéfa sněmovního výboru pro soudnictví Jima Jordana podpořilo 99 republikánských kongresmanů.

"Musíme docílit toho, aby každý odložil svou agendu stranou a soustředil se na to, co tato země potřebuje," řekl po schůzce Scalise novinářům. "Sněmovna reprezentantů potřebuje předsedu. Potřebujeme sněmovnu znovu uvést do chodu," dodal.

McCarthy v lednu potřeboval 15 kol hlasování a předsednický post získal za cenu četných ústupků konzervativnímu křídlu strany; to jej ale nakonec začátkem října ústavního postu společně s demokraty zbavilo.

Výběr McCarthyho nástupce probíhá v okamžiku, kdy je stále na obzoru hrozba zablokování peněz pro americké vládní úřady v důsledku absence rozpočtu a kdy vláda prezidenta Joea Bidena volá po uvolnění dalších financí na podporu Ukrajiny. Výčet naléhavých otázek nyní rozšiřuje palestinský útok na Izrael, který by mohl rovněž vyžadovat intervenci Kongresu. Dokud nebude zvolen předseda, nemůže Sněmovna reprezentantů schvalovat žádné zákony ani žádosti Bílého domu o mimořádnou pomoc, včetně pomoci Izraeli.