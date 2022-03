Sbírky pro Ukrajinu už vynesly přes 1,5 miliardy Kč, v historii ČR zatím nejvíc

Praha - Napadení Ukrajiny ruskou armádou vyvolalo v Česku bezprecedentní vlnu solidarity. Jen na finančních sbírkách shromáždily humanitární organizace zatím přes 1,5 miliardy korun a denně přibývají další miliony. Podle dostupných informací je to nejvyšší částka, která se v Česku vybrala na pomoc lidem trpícím přírodní katastrofou či jiným neštěstím. Rekordem zatím bylo zhruba 1,3 miliardy Kč vybraných po loňském tornádu na jižní Moravě. Další bezmála půl miliardu korun shromáždilo ukrajinské velvyslanectví v Praze ve sbírce na podporu armády své země.

Peníze na pomoc Ukrajině mohou lidé posílat buď rovnou na sbírkové účty nevládních organizací, nebo využít portál na webu Darujme.cz. Tam najdou odkazy na sbírky víc než 40 organizací. Zatím nejvíc shromáždila ve sbírce SOS Ukrajina organizace Člověk tísni, k dnešku už přes 1,2 miliardy korun.

Společnost Post Bellum vybrala bezmála 120 milionů korun, za dary nakupuje zdravotnický materiál, neprůstřelné vesty, helmy, rukavice, spacáky, stany, vysílačky, baterie, drony, termovize, potraviny a další potřeby nutné pro obranu země. Na sbírce Českého červeného kříže (ČČK), která se zaměřuje na zdravotnickou pomoc, se sešlo skoro 125 milionů korun. "Navíc máme již příslib od dalších donorů aktuálně na dalších zhruba čtyři až pět milionů korun," uvedla dnes na dotaz ČTK Miroslava Jirůtková z ČČK. Charita ČR na webu uvádí, že na pomoc Ukrajině vybrala zatím přes 83 milionů korun.

Organizaci ADRA měla před víkendem k dispozici na pomoc Ukrajině téměř 45 milionů a dary stále přibývají. Spolupracuje také s Nadačním fondem pomoci či Nadací Terezy Maxové. Pomáhá přímo na Ukrajině ve spolupráci s ukrajinskou pobočkou, potřebným dodává hlavně jídlo, hygienické potřeby či deky, zajišťuje evakuaci a přístřeší. V Česku se její dobrovolníci zapojili do činnosti asistenčních center v Ostravě, Brně a dalších městech nebo pomáhají při ubytování uprchlíků v registračním humanitárním středisku ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku, sdělila ČTK Renáta Chlebková z organizace ADRA.

Další miliony korun vybrala Diakonie ČR Českobratrské církve evangelické, do řešení humanitárních následků konfliktu na Ukrajině se zapojil také český UNICEF, Lékaři bez hranic, potravinové banky, Armáda spásy a desítky dalších nevládních organizací. Existují sbírky určené na pomoc ukrajinským romským dětem a rodinám, nemocným, novinářům, psím útulkům nebo rodinám ukrajinských karatistů, a další vznikají.

Po celé zemi se konají také materiální sbírky na pomoc lidem přímo na Ukrajině i těm, kteří před válkou odešli do České republiky. Do pomoci se zapojuje stát, kraje a města, firmy, školy, spolky i jednotlivci. Koná se také řada charitativních akcí, jejichž výtěžek putuje na ukrajinské sbírky. Do Česka zatím přišlo od začátku bojů 24. února odhadem 100.000 uprchlíků a další tisíce v době pokračujícího konfliktu přicházejí.

Praha poskytne na pomoc ukrajinským uprchlíkům 250 milionů korun

Pražský magistrát poskytne ze svého rozpočtu na pomoc ukrajinským uprchlíkům 250 milionů korun. Peníze půjdou na humanitární a materiální pomoc, vzdělávání dětí nebo na zajištění ubytování a dopravy. Rozhodnutí pražských radních ČTK sdělil náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Peníze magistrát vezme z přebytku hospodaření z loňska.

Pražští zastupitelé již při únorovém napadení Ukrajiny Ruskem schválili pomoc Ukrajině ve výši deseti milionů korun. Uprchlíci mohou jezdit MHD zdarma a město odpustilo platbu poplatků za ubytování. V Kongresovém centru Praha (KCP) pak funguje asistenční centrum, kde úředníci uprchlíkům pomohou například s vyřízením dokumentů. "Hospodaříme uvážlivě a díky tomu máme připraveny zdroje na řešení nenadálých situací. Pomoc Ukrajině rozervané válkou a jejím občanům na útěku částkou 250 milionů Kč je to nejmenší, co může hlavní město udělat. V případě potřeby jsme připraveni částku navýšit," uvedl Vyhnánek. Peníze budou využity na pořízení materiální pomoci a její distribuce. Město z nich bude platit asistenci uprchlíkům, kteří přijedou do Prahy, a to včetně provozu asistenčních center, vzdělávání dětí nebo pomoc se zajištěním přechodného ubytování, dopravy nebo zdravotní péče. Konkrétní využití finančních prostředků na jednotlivá opatření bude schvalovat rada. Uprchlíci mohou využívat veřejnou dopravu zdarma v Praze i Středočeském kraji. Do pomoci město zapojilo také domy dětí a mládeže a školy. Budou se starat nejen o vzdělávání, ale i o mimoškolní aktivity ukrajinských dětí. Město a kraj tím chtějí odlehčit rodičům při zařizování důležitých věcí souvisejících s příchodem do jiné země. Samosprávy také pro uprchlíky vyhradily ubytovací kapacity a pořádají materiální i finanční sbírky.