Sbírky potravin se účastní stovky obchodů a dva e-shopy

Praha - Lidé, kteří chtějí darovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží potřebným, nakupují dnes v prodejnách, kterých je letos 603, a také ve dvou e-shopech. Podle ředitelky České federace potravinových bank Veroniky Láchové darují nejčastěji rýži, těstoviny nebo konzervy. Platí to i v hypermarketu Globus na Černém Mostě v Praze, kde dárci ráno za půldruhé hodiny naplnili sedm nákupních vozíků. Pomáhají jim při tom dobrovolníci, kteří na sobě mají zelené zástěry s logem akce. Letos se zboží předává bezkontaktně.

Zákazníci nákup nechají na vyhrazeném místě a odtud jej převezmou dobrovolníci. Letos jsou kvůli bezpečnostním opatřením souvisejícím s epidemií covidu-19 v každém obchodě nejvýše dva. Zatímco loni v celé zemi pomáhalo 4000 lidí, letos je dobrovolníků jen 600.

"Pořádání sbírky je tak pro nás letos zvlášť náročné, ovšem letos je sbírka obzvláště potřeba," řekla ČTK ředitelka České federace potravinových bank.

Pomoc potravinových bank v současnosti potřebuje více lidí než v minulosti. Mezi novými žadateli jsou zvláště ti, kteří přišli kvůli koronaviru o práci nebo mají minimální příjmy. Vzhledem k tomu, že sbírka letos určitě nepokryje poptávku, budou potravinové banky muset potraviny i samy nakupovat, což se dosud nikdy nestalo, uvedla Láchová.

K 10:00 byl zájem o darování podle Láchové v porovnání s loňským rokem v obchodech nižší, naopak ale roste zájem o darování potravinových balíčků přes zapojené e-shopy Rohlik.cz a a iTesco. Na Rohlik.cz jsou v nabídce balíčky za 150, 300 nebo 500 korun, na e-shopu firmy Tesco zaplatí lidé za tzv. základní balíček pomoci 100 korun, tzv. velký balíček pomoci vyjde na 300 korun stejně jako balíčky, jejichž obsah je uzpůsobený na míru samoživitelům nebo znevýhodněným seniorům. Za tři dny, co mohou lidé balíčky pomoci nakoupit přes Rohlík.cz se darovaly čtyři tuny potravin, přičemž za celé loňské podzimní kolo sbírky to bylo sedm tun. "Pokud to bude takto pokračovat, tak bude letos sbírka přes internet nadmíru úspěšná," řekla Láchová.

V Globusu má nakupujícím výběr zboží vhodného k darování letos poprvé usnadnit nákupní aplikace, kde jsou vhodné potraviny i drogistické zboží přehledně vyčleněny. Odpovídající zboží vlastní značky také Globus zlevnil o 20 procent, řekla ČTK mluvčí firmy Lutfia Volfová. Doplnila, že sbírka se v 15 hypermarketech společnosti chystá více než měsíc. Zákazníky na možnost darování upozorňuje speciální hlášení i informace v letáku. Zboží vhodné k darování je také speciálně označeno a mnohé potraviny jsou vystaveny v čelech regálů nebo uprostřed prodejní plochy.

Zákazníci ve vybraných prodejnách obchodních řetězců Albert, Billa, dm drogerie, Globus, Kaufland, Lidl, Rossmann a Tesco mohou do sběrných košů dávat zboží až do šesté hodiny večerní, kdy je od obchodního řetězce převezme potravinová banka. V regionální pobočce se zboží roztřídí a prostřednictvím neziskových organizací poputuje k lidem v nouzi. Nejčastějšími příjemci pomoci jsou samoživitelé, osamělí senioři nebo lidé s handicapem.

Banky letos dostanou zhruba 95 milionů korun, z toho 20 milionů jim bude zasláno na základě pátečního rozhodnutí vlády. Za peníze z rozpočtové rezervy banky nakoupí jídlo pro chudé lidi.

Potravinovou sbírku organizuje Česká federace potravinových bank a potravinové banky ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, Asociací společenské odpovědnosti a neziskovými organizacemi Charita ČR, Armáda spásy, Naděje a Slezská diakonie. Sbírka se od roku 2019 pořádá po celé republice dvakrát ročně, letos na jaře se však kvůli první vlně pandemie covid-19 nekonala.