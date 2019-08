Sbírkou chtějí v Harrachově obnovit provoz můstků už tuto sezonu

Harrachov (Semilsko) - Už pro tuto zimní sezonu chtějí v Harrachově obnovit provoz skokanských můstků s kritickým bodem 40, 70 a 90 metrů, které jsou od loňského května kvůli havarijnímu stavu pro sportovce uzavřené. Sbírku vyhlásili místní nadšenci letos v červenci a zatím se podařilo vybrat 220.000 korun. Na zajištění sezony je potřeba kolem 1,5 milionu korun, řekl novinářům za organizátory Stanislav Slavík z Lyžařského a turistického Bucharova klubu Harrachov. Cílem je umožnit na můstcích trénink hlavně mládeže a také pořádat závody.

"Jde nám o opravu a znovuzprovoznění toho malého areálu, nejde nám o rekonstrukci mamutího můstku, o to by se měl opravdu postarat stát," řekl Slavík.

Na opravu a provoz po dobu minimálně dvou sezon by podle něj bylo třeba tří až pěti milionů korun. "Určitě bude chvíli trvat, než se to začne rekonstruovat. Hlavní částka je na provoz, aby ty můstky mohly fungovat, je třeba energie, je potřeba to upravovat rolbama, jsou potřeba lidi, kteří stopu upraví a také chlazená stopa," dodal. Peníze, které se zatím vybraly, podle něj už umožnily zkontrolovat lana vleku a koncem srpna začnou práce na opravě bočního ochranného bednění můstku K70.

Provoz harrachovského skokanského areálu, který slouží jako tréninkové centrum, byl zastaven loni v květnu. Podle odborného posudku jsou v havarijním stavu konstrukce můstku K-90, nájezd můstku K-40, věž trenérů a vlek. Musely být uzavřeny, pod nájezdy hrozilo nebezpečí kvůli odpadávání zkorodovaných částí konstrukce. Podle posudku jsou stavby na konci životnosti a záchrana některých z nich je ekonomicky nesmyslná. Podle Slavíka přesto chtějí v Harrachově udělat vše pro to, aby se na můstcích dalo už v letošní zimní sezoně znovu skákat.

Do sbírky na záchranu můstků se zapojili i Poláci. Stejně jako Harrachov se partnerem sbírky stala také nedaleká polská Sklářská Poreba. Polští fanoušci skoků mají možnost přispět i na transparentní účet sbírky. Její tváří se stal vedle českých skokanů Pavla Ploce, Dalibora Motejlka a Jakuba Jandy také Adam Malysz.

"Zažil jsem tu své nejlepší chvíle," řekl dnes Malysz novinářům. "To, jak dnes můstky v Harrachově vypadají, je smutné a je třeba udělat vše pro jejich záchranu," dodal. Můstky by pak v budoucnu mohly sloužit i k tréninkům polských sportovců a umožnilo by to pořádat společné závody.

Skokanský areál v Harrachově má pět středních a velkých můstků, žádný jiný takový areál pro skokany a sdruženáře v Česku není. Velký můstek s kritickým bodem K-120 je uzavřený už přes deset let a "mamut" K-180 od roku 2014. Liberecký kraj už uvolnil peníze na zpracování studií, které by měly ukázat, jak nákladná obnova areálu bude. Předběžně se ale odhaduje, že přijde na půl miliardy korun.