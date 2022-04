Sberbank CZ nepodá rozklad proti odebrání licence a skončí v likvidaci

Praha - Banka Sberbank CZ nepodá rozklad proti odebrání bankovní licence, takže pravděpodobně skončí v likvidaci, napsal server E15.cz. Lhůta pro podání rozkladu končí bance dnes. Ředitel komunikace Sberbank CZ Jan Hainz sdělil ČTK, že banka nebude postup komentovat. Kroky k odnětí licence Sberbank CZ, která je navázána na Rusko, zahájila 28. února Česká národní banka (ČNB). Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. O odebrání licence ČNB rozhodla zatím nepravomocně minulý týden.

Server uvedl, že podle tří zdrojů obeznámených s řízením se Sberbank CZ se akcionáři banky napojení na ruský stát rozhodli nepodat odvolání. "V případě, že Sberbank rozklad nepodá, v pondělí konstatujeme, že rozhodnutí o odebrání bankovní licence je pravomocné," řekla serveru mluvčí ČNB Markéta Fišerová. "Protože správní řízení ještě probíhá, banka se rozhodla své další případné kroky nekomentovat," sdělil ČTK mluvčí Sberbank CZ Hainz.

Pokud by se Sberbank CZ proti odnětí licence odvolala, řešila by pak její námitky rozkladová komise a následně bankovní rada ČNB. Sberbank CZ by v takovém případě stále měla šanci na prodej přímému zájemci. Pokud by ale odebrání licence nabylo právní moci, bude mít soud 24 hodin na určení likvidátora na návrh centrální banky. Podle E15.cz už ČNB oslovila případné likvidátory.

Sberbank CZ vlastní přes rakouskou Sberbank Europe ruská Sberbank. Sberbank CZ se dostala do problémů poté, co Rusko zahájilo 24. února vojenský útok proti Ukrajině. U poboček Sberbank v Česku se pak tvořily fronty lidí, kteří chtěli zrušit účet nebo se dotazovali na fungování banky. Sberbank CZ následně oznámila uzavření poboček a zastavení transakcí. Ruská Sberbank sdělila v březnu, že odejde z Evropy.

V březnu byla zahájena výplata náhrad vkladů ze Sberbank CZ pro klienty banky. Poté 22. dubna začaly výplaty pro tzv. institucionální klienty, kterými jsou třeba poskytovatelé platebních služeb nebo exekutoři. Peníze jsou vypláceny přes Garanční systém finančního trhu prostřednictvím poboček Komerční banky, a to maximálně do 2,499.500 korun na jednoho vkladatele. Ve vybraných případech mohou klienti požádat o vyšší náhradu, ale jinak budou muset klienti s větší uloženou částkou čekat na vypořádání likvidace banky. Peníze měly ve Sberbank CZ i některé kraje a obce. Například Kraji Vysočina v bance zůstalo 2,4 miliardy korun.