Sběratel: S Tatrou 700 po Klausovi jezdím jen od jara do podzimu

Sběratel Miroslav Tuček z Hradce Králové (na snímku z 9. dubna 2021) vlastní Tatru 700. Limuzínu, kterou v době předsedání vládě České republiky používal Václav Klaus, chce uchovat v původním stavu. Je to unikátní vůz, který byl prezentován při představení řady 700 v pražském hotelu Hilton přesně před 25 lety 9. dubna 1996. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Pouze od jara do podzimu vyráží na silnice s osobní Tatrou 700 fanoušek vozů kopřivnické automobilky Miroslav Tuček z Hradce Králové. Limuzínu, kterou v době předsedání vládě České republiky používal Václav Klaus, chce uchovat v původním stavu. Jízda po nasolených silnicích by vozu škodila. "Je to unikátní vůz, který byl prezentován při představení řady Tatra 700 v pražském hotelu Hilton přesně před 25 lety 9. dubna 1996," řekl Tuček v rozhovoru pro ČTK. Tatra 700 byla posledním osobním automobilem kopřivnické značky.

Automobil s černou grafitovou metalízou automobilka Tatra používala i k prezentaci na prospektech a v reklamě. Vůz, který byl vyroben v roce 1996 jako v pořadí šestý prototyp, následně užíval Úřad vlády ČR, kde vozil i premiéra Klause. Tuček, který 30 let pracuje jako služební řidič limuzín u soukromých i státních institucí, automobil před rokem získal od jiného sběratele.

Hradecký sběratel je z rodiny, která má k tatrám úzký vztah. "Jsem v rodině třetí generací profesionálních řidičů na tatrách nákladních či osobních. Jako služební řidič jsem měl tu čest na Tatře 700 chvíli jezdit. Tatrovákem musíte být od mala, to auto má své kouzlo," říká.

První osobní tatru si pořídil před 15 lety, a to model Tatra 613 vyrobený v roce 1980. Před získáním "Klausovy tatry" se mu ještě podařilo před pěti lety pořídit Tatru 700, kterou na Nejvyšším kontrolním úřadu používal jeho první prezident Lubomír Voleník. Tatra 700 pořízená NKÚ je z roku 1997 a je vylepšeným modelem řady 700. Má mírně jinou zadní část vozu a především v ní je osazen málo vídaný osmiválcový motor o objemu 4,4 litru, zatímco Tatra 700 z roku 1996 má slabší motor o objemu 3,5 litru.

Tatra s motorem 4,4 litru by se podle Tučka dala považovat za sportovní limuzínu. Auto ale na závodění není. "Jízda s ním je o kochání, potěšení a zábavě," řekl sběratel. Nesouhlasí s názory, že auto bývá označováno za motoricky hlučné či na silnici nestabilní. "Při ustálené jízdě motor jen ševelí. Auto je specifické tím, že je dlouhé a těžké, jeho stabilita je i o pneumatikách. Nemůžete ho chtít přeprat volantem," řekl ke svým zkušenostem s řízením Tatry 700.

Tatra 700 sice vzešla z klasické Tatry 613, ale podle Tučka byla značným pokrokem v designu. Oceňuje na ní povedené zakulacení jejích tvarů i zmodernizovaný pohodlný interiér. Pravověrní tatrováci ji prý považují za hezčí auto, než byly tehdejší mercedesy řady 500 či limuzíny Audi A8.

Ceny tatrovek řady 700 podle Tučka stále stoupají, což je dáno především tím, že jich bylo vyrobeno velmi málo, zhruba 70 kusů, a tím, že Tatra již osobní vozy nevyrábí. "Cena je dána nabídkou a poptávkou. Roli v ceně hraje i historie vozu, kde jezdilo, koho vozilo," řekl bez odhadování možných částek Tuček. Tatry se podle něj objevují i u sběratelů v zámoří, v Británii či v severní Evropě.

Všechny tatry má Tuček v původním autentickém stavu, podstoupily jen drobné a dílčí renovace. "Tatra 700 z roku 1996 nyní dostává ošetření laku speciální keramickou vrstvou," řekl. Jako na každého z vlastníků starších vozů doléhá i na majitele osobních tater nedostatek náhradních dílů. "Žijeme z toho, co zbylo. Některé díly se již musejí nechat speciálně znovu vyrobit. Teď jsme řešili pryžová těsnění oken," řekl.