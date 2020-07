SB: Ruská ekonomika letos klesne o šest procent, nejvíce od 2009

Moskva - Ruská ekonomika v letošním roce klesne o šest procent, nejvíce od roku 2009. Vyplývá to z odhadu, který dnes zveřejnila Světová banka (SB). Na ekonomický vývoj v zemi má negativní dopady koronavirová pandemie a pokles cen ropy. K růstu by se Rusko mělo vrátit v letech 2021 a 2022.

Zdravotní krize způsobená pandemií nemoci covid-19 zpomalila podnikatelskou aktivitu v zemi, ale také poptávku po ropě, hlavní ruské vývozní komoditě. Míra nezaměstnanosti v Rusku pak prudce vzrostla v reakci na omezení pohybu zavedeném po celé zemi s cílem zabránit šíření covidu, dodala SB.

v příštím roce by měla ruská ekonomika podle nynějších odhadů SB oživit a hrubý domácí produkt (HDP) vykázat růst o 2,7 procenta. V roce 2022 růst ještě zrychlí, a to na 3,1 procenta, očekává SB. Dodala nicméně, že ani při pozitivním výhledu dalšího růstu se HDP v roce 2022 nedostane na úroveň před pandemií.

Pokud se nedostaví druhá vlna pandemie, kvůli které by Rusko znovu omezilo podnikání, mohla by se ekonomika začít zotavovat ve druhé polovině letošního roku, v čele se spotřebou domácností. Podpůrná opatření oznámená vládou, pokud budou plně zavedena, by mohla pomoci zmírnit nárůst chudoby způsobený pandemií. Pokud by se tato opatření neuskutečnila, očekává banka v Rusku nárůst chudoby, poznamenala agentura Reuters.