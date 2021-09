Praha - Sázkové firmy spustí nový software, který upozorní na rizikové chování hráčů. Sledovat bude například výši a četnost sázek nebo denní a noční dobu sázení. Nástroj by měl hráče včas upozornit, že mohou ztratit nad hraním kontrolu. Na tiskové konferenci to dnes uvedli zástupci Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH). Ten sdružuje 35 společností působících v oblasti hazardu a zastřešuje tak 95 procent legálního trhu s hazardními hrami v České republice.

"Český herní trh patří k těm velmi přísně regulovaným, což je dobře. Přesto jsou tu ale v celkové populaci pořád zhruba tři procenta hráčů, kteří se kvůli hraní dostanou do problémů. Chceme, aby bylo hraní hlavně zábavou, a víme, že rizikovým situacím dokážou nejlépe předejít sami provozovatelé, kteří mají k hráčům nejblíže a mohou s nimi přímo komunikovat," uvedl ředitel IPRH Jan Řehola.

Díky reportingu, který je povinný ze zákona, mají podle něj provozovatelé her k dispozici velké množství dat o chování hráčů. Právě ta pomáhají členům IPRH, aby ve spolupráci s odborníky mohli s využitím matematických modelů vyvinout algoritmus, který hráče včas upozorní, že mohou ztratit nad hraním kontrolu.

"Systém bude sledovat a vyhodnocovat změny v herním chování hráče. Sledovat budeme například výši a četnost sázek, dynamiku výher a proher, denní a noční dobu sázení nebo používání platebních metod. Hraní v on-line prostředí přináší nepochybně nová rizika, na druhou stranu nám ale nabízí jedinečnou příležitost ke krokům, které mohou minimalizovat škody a jsou účinné v řešení závislostních poruch," doplnil Ladislav Csémy z Národního ústavu pro duševní zdraví, který se na vývoji nástroje podílí. Například u kurzových sázek jich je zhruba 95 procent uzavřeno na internetu, loni výrazně vzrostl podíl on-line sázek u technických her, tedy hlavně automatů.

Podle vedoucího Národního monitorovacích střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka výzkumy ukazují, že nějaký druh hazardní hry v Česku vyzkoušelo 30 až 50 procent dospělé populace. "Odhady výskytu problémového hraní se meziročně mírně zvýšily. V riziku problémového hraní je tři až pět procent dospělých osob, ve vysokém riziku 1,3 procenta, tedy zhruba 100.000 lidí, hlavně mladých mužů. Aktuální výsledky navíc ukazují, že se zvyšuje podíl hráčů, kteří ztrácejí kontrolu nad hraním těch nejrizikovějších her včetně her on-line," dodal Mravčík.

Provozovatelé hazardních her spojení pod hlavičkou IPRH dnes zároveň podepsali závazky programu Zodpovědné hraní. Jeho hlavními pilíři jsou včasná prevence rizikového chování, zodpovědný marketing, vzdělávání hráčů i zaměstnanců a spolupráce s fungujícími adiktologickými programy.