Sázkové firmy: Objem sázek na fotbalové Euro by měl překonat rekordní MS v Rusku

Plastika fotbalového míče v azerbájdžánském Baku jako prezentace fotbalového ME, 9. června 2021. ČTK/AP/Darko Vojinovic

Praha - Objem sázek na fotbalové Euro, které začíná v pátek, by měl překonat rekord fotbalového z MS v Rusku v roce 2018. Vyplývá to z odhadů sázkových kanceláří, které ČTK oslovila. Sázky na fotbalové MS v Rusku u tuzemských sázkových kanceláří dosáhly tehdy 2,5 miliardy korun, nyní bookmakeři očekávají zhruba o 200 milionů více. Největšími favority na celkové vítězství jsou podle nich Francie, Anglie a Belgie (kurzy 6:1 až 6,7:1), Česko má kurzy od 120:1 do 130:1. Na titul Francie jde zhruba čtvrtina sázek, následuje Portugalsko s necelou pětinou. Na vítězství Čechů zatím směřuje deset až 13 procent sázek, celkový objem však zatím není příliš vysoký.

"Fotbalové Euro je největší akcí v tomto roce. Fotbal je větší fenomén než hokej, olympiáda je až na třetím místě. Jsme rádi, že se akce vůbec koná. Je dobré, že se na šampionát probojovaly týmy Česka i Slovenska, i když nečekáme, že budou mít nějaký větší úspěch. Očekáváme, že sázky dosáhnou asi 1,2 miliardy korun. Z toho by měly zhruba 40 procent tvořit live sázky, které lze uzavírat opakovaně v průběhu zápasu" uvedl hlavní bookmaker Tipsportu Pavol Boško. Záležet bude podle něj na tom, jak se bude sázkařům dařit v úvodu turnaje a do jaké fáze se probojuje český tým.

"Ačkoliv Euro nabízí proti mistrovství světa méně zápasů, na Euru se na rozdíl od MS představí také český tým. Očekáváme, že zájem sázkařů bude mimořádný a na úrovni náběrů budeme atakovat miliardu korun. Mezi hokejovým a fotbalovým šampionátem byla extrémně krátká pauza, nicméně na Euro už evidujeme sázky za více než 40 milionů korun," doplnil mluvčí Fortuny Petr Šrain. Podle něj dosavadní zájem o sázky na celkové umístění, umístění ve skupinách nebo individuální statistiky ukazují, že fotbal je u sázkařů jednoznačně sportem číslo jedna. Na Euru se odehraje celkem 51 zápasu, proti MS o 13 méně.

Chance očekává sázky kolem 300 milionů korun. Bookmaker společnosti Karel Brettschneider považuje za největšího favorita turnaje tým Belgie. "Ta generace je pořád na vrcholu, mužstvo je silné po všech stránkách. V případě Čechů podle mě bude úspěchem postup ze skupiny," podotkl Brettschneider. Na postup českého týmu Chance vypsala kurz 1,84:1, což řečí procent znamená 50:50. Bookmakeři předpokládají, že Česko ve skupině vstřelí dva góly.

Český tým se ve skupině D postupně střetne se Skotskem, Chorvatskem a Anglií. Pouze v prvním zápase je podle bookmakerů mírným favoritem. Proti Skotům mu věří i 80 procent sázkařů. V utkání s Chorvatskem je jich zatím necelá pětina, proti Anglii pouze pět procent.

Šampionát se letos netradičně hraje na 11 stadionech v 11 zemích. Ze šesti základních skupin postoupí do osmifinále první dva týmy, doplní je další čtyři mužstva ze třetích míst s nejlepší bilancí. Turnaj začíná tento pátek zápasem Itálie - Turecko. Finále je na programu v neděli 11. července v londýnském Wembley.

Očekávaný celkový objem sázek u Tipsportu, Fortuny a Chance je zhruba 2,5 miliardy korun. Podle odhadů patří těmto firmám asi 92 procent trhu. Ostatní společnosti absolutní objem sázek většinou nezveřejňují. Celkové sázky by tak měly dosáhnout přibližně 2,7 miliardy korun. Na posledním Euru ve Francii v roce 2016 to bylo 1,9 miliardy Kč.