Sázkaři vsadili na tenisový French Open přes miliardu korun

Praha - Sázkaři vsadili na tenisový turnaj French Open přes miliardu korun. Další desítky milionů vsadili v sobotu na finále fotbalové Ligy mistrů. Vyplývá to z vyjádření největších sázkových kanceláří, které ČTK oslovila. Víkend měla většina sázejících úspěšný, protože ženské i mužské tenisové finále vyhráli favoriti, stejně jako vyvrcholení klubové soutěže v kopané. Objem sázek na nedávné mistrovství světa v hokeji u sázkových kanceláří přesáhl dvě miliardy korun.

"Celkem jsme přijali na French Open sázky za 670 milionů korun, tenisové grandslamy jsou významné sportovní akce," řekl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Na tenis se ze sportů nejvíce sází při live sázkách během utkání. Nabízí v době zápasu nejvíc příležitostí k sázkám, například na vítěze dalšího gamu či setu a na počet gamů v setu.

U Fortuny sázky na letošní Roland Garros dosáhly 430 milionů korun. "Tenis byl velmi zasažen covidem, sázkaři se k němu postupně vrací, zatím ale nedosahuje takové úrovně, jako v předcovidových letech. Platí to i o uplynulém turnaji, a to navzdory tomu, že se do finále probojovala Karolína Muchová, kdy účast české hráčky ve finální fázi je vždy pozitivním impulzem," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Mužskou i dámskou část ovládli papíroví favorité, i tak se ale v celkové bilanci bookmakeři udrželi v mírném plusu.

Chance přijala na French Open sázky za 175 milionů korun, doplnila mluvčí kanceláře Andrea Žáčková. Na finále, ve kterém se střetla Muchová s Igou Šwiatekovou, sázeli lidé na českou hráčku s kurzem 6,64:1 mnohem více než na polskou favoritku s kurzem 1,18:1. I u Tipsportu srdce českého fanouška převládlo před jistotou kurzu na favoritku, a odvážní tipující nebyli daleko od úspěchu.

Finále Ligy mistrů bylo ze sázkařského pohledu jednoznačné, 87 procent sázek bylo u Tipsportu na výhru Manchesteru City. Celkem se prosázelo 57 milionů korun. "Jednoznačně byl obrovský zájem o finále. Je to i tím, že o víkendu už nebyla taková konkurence fotbalů, protože velká většina soutěží už skončila," podotkl Hadrava.

U Fortuny vklady na finále Ligy mistrů činily 30 milionů korun. Utkání dopadlo podle papírového předpokladu, což podle Šraina určitě nahrálo sázkařům. Pokud by zápas skončil vícebrankovým rozdílem a prosadil se hvězdný útočník City Erling Haaland, skončili by jednoznačně v plusu sázkaři. Takto byla bilance mezi bookmakery a sázkaři prakticky vyrovnaná," poznamenal.