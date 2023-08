Sazka zvýšila čistý zisk o 9,2 procenta na 1,77 miliardy Kč

Praha - Čistý zisk loterijní společnosti Sazka loni meziročně stoupl o 9,2 procenta na 1,77 miliardy korun. Tržby firmy vzrostly o 6,2 procenta na 11,6 miliardy korun. Společnost to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

Celková výše sázek uzavřených v minulém roce u Sazky překročila 26,2 miliardy korun, meziročně přibližně o 300 milionů Kč více. Milionovými výherci se stalo 450 lidí, což je o 200 lidí více než v roce 2021 a jedná se o největší počet vůbec. Většina pocházela z výher z číselné loterie. Nejvyšší výhrou byl Superjackpot Sportky, ze kterého si sázející odnesl 155 milionů korun.

"V loňském roce společnost vygenerovala rekordní počet i objem výher. Skokově se zvýšil také počet milionářů, kteří si vsadili on-line. Vysoké výhry padaly jak v číselných loteriích, tak v tradičních stíracích losech i on-line losech na internetu. V průměru společnost každý den vytvořila alespoň jednoho milionáře," uvedla Sazka ve výroční zprávě.

Společnost byla v roce 2022 oprávněna provozovat deset číselných loterií se současným provozem na prodejních místech a na internetu, z toho jednu mezinárodně sdílenou. Dále šlo o sedm doplňkových loterií, jednu číselnou loterii na prodejních místech a dvě číselné loterie na internetu, 73 okamžitých loterií, tedy stíracích losů na prodejních místech a 121 okamžitých loterií na internetu.

V letošním roce bude loterijní společnost chtít dále investovat do digitalizace, rozšiřovat portfolio služeb a investovat do udržení klientů ve všech herních odvětvích, uvedla.

Sazka také dokončila technologický projekt Futurum, na kterém pracovala posledních několik let. Ten měl za úkol implementovat výměnu centrálního loterního systému a přechod na nový systém společnosti International Game Technology (IGT) zajišťující krom jiného řadu online loterijních her. Nový systém by měl poskytovat veškerá data v reálném čase.

Firma se stala generálním partnerem největšího českého silničního závodu Sazka Tour. Dlouhodobě je partnerem českých olympioniků a českého esportu. Je sponzorem největší česko-slovenské ligy Sazka eLeague. V roce 2022 pokračovala ve spolupráci s týmem Sinners Esports hrajícím Counter Strike: Global Offensive a dál rozšiřovala portál Sazka eSport.

Mezi její neloterijní služby patří provozování největšího českého mobilního virtuálního operátora SAZKAmobil.

Na konci roku 2022 měla společnost 506 zaměstnanců, meziročně o 18 více.

Sazka je nejstarší loterijní společnost v Česku. Hlavními produkty jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. Je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka, která působí v 36 zemích. Je také součástí mezinárodního loterního holdingu Allwyn. Ten provozuje loterie například v Rakousku, Řecku, na Kypru a v Itálii a od roku 2024 by se měl stát provozovatelem britské Národní loterie.