Sazka loni vyplatila 62 milionů výher, milionářem se stalo 250 sázejících

Praha - Počet sázek ve Sportce stoupl za poslední tři roky o 19 procent. Zájem o největší českou loterii, která v dubnu oslavila 65 let od svého vzniku, neklesal ani v době covidu-19. Sázející sice přešli na on-line, ale mnozí se nyní vracejí fyzicky k terminálům. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel Sazky Aleš Veselý.

Sazka byla založena v roce 1956 a číselná loterie Sportka byla spuštěna o rok později. Od roku 2018 se do konce toho minulého zvýšil počet sázek o 19 procent. "Lidé zkrátka chtějí snít," uvedl Veselý. V loteriích a losech firmy loni podle Sazky zákazníci dohromady vyhráli deset miliard korun. V roce 2020 byl objem sázek v loteriích, jako je Sportka či stírací losy, 17,4 miliardy korun.

V on-linu podle Veselého dosáhly na podíl 35 procent tržby Eurojackpotu i loni spuštěné Extra Renty, v které je hlavní výhrou 100.000 měsíčně na 20 let. "S Rentou cílíme na mladé sázející, kteří touží po finanční nezávislosti, a kterým výhra může splnit sen o zábavném životě," řekl Veselý. Celkovou výši loňských tržeb z on-linu nesdělil.

Nově se podle něj projevuje situace s rostoucí inflací a válkou na Ukrajině. "Mění se celkově nákupní sentiment lidí a hry i sázky ho zkrátka kopírují. V některých kategoriích her už pokles vidíme, což je ale obecně trend i v okolních zemích," uvedl Veselý bez bližšího upřesnění.

Minulý týden došlo ke přejmenování vlastníka Sazky ze Sazka Group na Allwyn International. "Změna názvu značky Sazka vůbec nebyla ve hře," řekl Veselý, který je ve funkci od loňského ledna. "Modernizujeme technologie a inovujeme portfolio her tak, abychom nabízeli různé formy zábavy různým cílovým skupinám. Dnes už jsme spíše zábavní společností než tradičně loterijní," dodal.

Společnost Allwyn International má vedle Sazky, jíž je stoprocentním vlastníkem, podíly i v evropských sázkových firmách v Řecku (OPAP), Itálii (Lottoitalia) a v Rakousku (Lotterien a Casinos Austria). Mateřskou společností je nadnárodní Allwyn patřící do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, který patří k nejbohatším lidem v České republice.

Sídlo firmy se letos přestěhovalo do nových prostor na Bořislavce v Praze 6. Kolem bývalé centrály v Praze 9 vyrostl plot. "Budova ve Vysočanech je v tuto chvíli řekněme v zakonzervovaném stavu. O jejím osudu se stále vedou jednání, hledá se pro ni co nejefektivnější využití," řekl Veselý. Poprvé se o prodeji vysočanské budovy mluvilo už v roce 2013.

Sazka, která v minulém roce vyplatila celkem 62 milionů různých výher a milionářem se stalo přesně 250 sázejících, se etablovala i na poli rozvíjejícího se e-sportu a provozuje česko-slovenskou ligu elektronického sportu. Ve sportu vedle spolupráce s Českým olympijským výborem vstoupila nově do cyklistiky, v které podporuje Závod míru do 23 let plus etapovou profesionální Sazka Tour a zároveň daruje cyklistické vybavení do dětských domovů.