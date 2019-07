Sazka chce odkoupit akcie řecké OPAP, jejich cena klesá

Atény - Česká skupina Sazka hodlá do koupě akcií řecké sázkové společnosti OPAP investovat přes dvě miliardy eur (asi 51 miliard Kč). Předložila nabídku na koupi zbývajících akcií, v níž za jednu akcii nabízí 9,12 eura (232,651 Kč). Na svých internetových stránkách to uvedla společnost Sazka. Sazka a Georgios Melissanidis ze správní rady řecké společnosti Greek Organisation of Football Prognostics SA v OPAP společně vlastní podíl 33 procent. Cena akcií OPAP při zahájení dnešního obchodování oslabila o více než čtyři procenta.

Řecko prodalo v roce 2013 podíl 33 procent firmy OPAP společnosti EMMA Delta, kterou nyní vlastní Sazka a Georgios Melissanidis, za zhruba 650 milionů eur (téměř 16,6 miliardy Kč). Nyní se Sazka snaží získat plnou kontrolu nad OPAP. Ve firmě EMMA Delta česká firma drží 66,7 procenta.

Nabídka koupě akcií za cenu 9,12 eura platí od pondělí. Aténská burza, která v pondělí pozastavila obchodování akciemi OPAP, ho dnes obnovila. Po zahájení jejich cena klesla o 4,5 procenta na 9,63 eura.

"Od 1. května 2013, kdy došlo k vyhlášení privatizace OPAP, akcionáři OPAP dosáhli celkového výnosu přes 130 procent, z toho více než 1,4 miliardy eur z vyplacených souhrnných dividend," uvedl majitel Sazky Karel Komárek. Nynější největší dobrovolnou nabídku za deset let je firma připravena podpořit částkou přes dvě miliardy dolarů, dodal Komárek.

Pokud by nabídku přijali všichni akcionáři, hodnota nabídky dosáhne zhruba 2,06 miliardy eur (52,55 miliardy Kč).

Firma OPAP podle agentury Reuters oznámila, že správní rada nabídku Sazky zhodnotí a poté vydá stanovisko.

OPAP je podle výše příjmů čtvrtou největší sázkovou firmou v Evropě, v roce 2013 byla společnost plně zprivatizována. Nabízí sportovní sázky a loterii v Řecku a na Kypru. V loňském roce její hrubé příjmy činily 1,5 miliardy eur (přes 38 miliard Kč). Akcionářům má OPAP vyplatit 12. června dividendu 0,60 eura na akcii.