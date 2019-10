Sázení Gándhího aleje v Č. ráji provázely protesty vůči Babišovi

Vyskeř (Semilsko) - Protesty zhruba 50 lidí včetně několika dětí provázely sázení ovocné aleje k 150. výročí narození Mahátmy Gándhího ve Vyskři v Českém ráji. Nevoli demonstrantů vzbudila účast premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Alej ano, ale Babiš ne," řekl dnes ČTK jeden z účastníků protestu, osmdesátiletý Slavomír Říman z Vyskře - Skalan. "Nesouhlasíme s Andrejem Babišem, s jeho politikou, s jeho zařazením do vlády, s jeho kauzami. Prostě je to hrůza, to se nedá přehlížet, akceptovat. Jeho návštěva pro nás není slavnostní, ale demotivující," dodal.

Demonstranti během sázení šli za premiérem a pokřikovali na něj a ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) různá hesla jako "To je byznys" nebo "20 stromů a svědomí je čisté".

"Máme svobodu, demokracii, tak si toho važme, to jsme chtěli. Lidé vyjadřují názor, já jim to neberu," řekl Babiš novinářům. To, že protestují, mu podle jeho vyjádření nevadilo. "Je to jejich právo, oni protestují na základě vylhaných věcí, ale já je asi těžko přesvědčím," dodal.

Stromy sázeli čeští politici spolu s indickou velvyslankyní Narindrou Čaunanovou. "Je mi velkou ctí, že při výročí 150. výročí narození Mahátmy Gándhího právě tady na Vyskři takový počin vznikl," řekl starosta obce Jan Kozák. V aleji dlouhé 1,5 kilometru poroste na 150 původních druhů hrušní, třešní a švestek.