Helsinky/Praha - V evropské loterii Eurojackpot dnes vyhrál sázející z České republiky 1,412 miliardy korun. Je to druhá nejvyšší výhra v historii země. ČTK o tom informoval mluvčí Sazky Václav Friedmann. Rekordní výhra v Česku padla v květnu 2015, sázející z Pardubického kraje tehdy vyhrál 2,466 miliardy korun.

Eurojackpot je nadnárodní loterie, do které je zapojeno 18 států Evropy. ČR se ji účastní od října roku 2014. Losuje se jednou týdně, a to každý pátek od 20:00 do 23:00 v Helsinkách.