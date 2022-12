Sazby hypoték stouply k šesti procentům, patří k nejvyšším za 20 let

Praha - Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v ČR v listopadu mírně vzrostla na 5,96 procenta z říjnových 5,86 procenta. Průměrná sazba patří k nejvyšším za 20 let. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 7,3 miliardy korun, meziměsíčně mírně více. Meziroční propad se prohloubil na 84 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Aktivita na hypotečním trhu zůstává citelně utlumená. Za celý letošní rok, tedy od ledna do listopadu, se propadla o 62 procent. "Hypoteční trh se zastavil, nic na tom nemění ani lehce zvýšená aktivita v listopadu, který býval vždy silným měsícem. Na malá prodejní čísla si budeme muset na nějaký čas zvyknout. Podobná situace jako nyní bude trvat minimálně celý příští rok,“ uvedl manažer hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v listopadu dosáhl 6,3 miliardy Kč po říjnových 6,07 miliardy Kč. Objem refinancovaných úvěrů (interně či z jiné instituce) činil 1,03 miliardy Kč. Objem i počet poskytnutých hypoték meziměsíčně mírně vzrostl o čtyři procenta. Zatímco v říjnu se poskytlo 2100 nových hypoték, v listopadu to bylo o 80 více. Průměrný měsíční počet poskytnutých hypoték v první polovině roku 2022 byl 6000 a loni 9500.

"Objem nově poskytnutých hypoték se pohybuje na nejslabší úrovni od začátku roku 2014. Přitom od té doby se průměrná velikost hypotéky vzhledem k růstu cen nemovitostí zdvojnásobila. V reálném vyjádření by tak byl propad ještě citelnější. Počet poskytnutých hypoték v posledních měsících je nejnižší za posledních zhruba dvacet let,“ upozornil hlavní ekonom asociace Jakub Seidler.

Další nárůst sazeb v listopadu je způsoben zejména tím, že většina sazeb u těchto hypoték byla bankami garantována v září a v říjnu, kdy byla cena zdrojů pro banky nejvyšší za posledních několik let. "Pokud ČNB v příštím týdnu nezvýší dvoutýdenní repo sazbu, očekáváme spíše stabilitu sazeb kolem šesti procent a v průběhu příštího roku by mohly i mírně klesat," dodal manažer pro hypotéky v Komerční bance Ondřej Šuchman.

Průměrná hypotéka v listopadu zůstala mírně pod 2,9 milionu Kč, kde byla naposledy v závěru roku 2020. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž musely některé domácnosti zamýšlenou hypotéku snížit. Nejvyšší průměrná hypotéka byla v listopadu minulého roku, kdy činila 3,46 milionu Kč. Od té doby postupně mírně klesá.

Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o 1500 Kč. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená šestiprocentní sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky o 6000 Kč.