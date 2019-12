Savov pro DVTV: V Česku vlastním desítky firem, i Legios Loco

Praha - Podnikatel František Savov, který je obviněn v kauze rozsáhlých daňových podvodů a žije v Londýně, vlastní v Česku desítky firem či projektů. Mezi nimi i firmu Legios Loco. Uvedl to na dálku v rozhovoru s internetovou televizí DVTV. Řekl také, že 12 firem mu bylo odcizeno a za toho, kdo mu usiluje o majetek, označil firmu Czechoslovak Group. Michal Strnad z Czechoslovak Group DVTV sdělil, že se těžko může k tvrzení Savova vyjadřovat. Savov v minulosti majetkové vazby popíral a ani v obchodním rejstříku u žádné firmy uveden není.

Na dotaz DVTV, kolik vlastní nebo ovládá firem, Savov odpověděl: "Jsou to asi desítky firem, nebo spíš desítky projektů. Není to ale nic velkého už." Dodal, že firmy působí v Česku, ale má i firmy v Německu nebo v Polsku. Mezi obory, kterými se zabývá, Savov zmínil nemovitosti, železniční stroje, média, reklamu, internetové startupy či e-shopy, které prodávají oblečení či letenky. "Pořád něco dělám," poznamenal.

Mezi firmy, které "otevřeně" vlastní, zařadil i Legios Loco, u které majetkové vazby dříve popíral. "Je tam nějaká struktura, nějaká mateřská firma, nějaká babičkovská firma, na konci je nějaký fond, struktura typu fond, kterou vlastním já," vysvětlil Savov.

Legios Loco je od poloviny července v insolvenci, návrh na sebe podala sama firma. Výrobní areál v Lounech firmě pronajímala společnost Heavy Machinery Services, jejíž řídicí struktura se podle Krajského soudu v Českých Budějovicích prolíná s vedením Legios Loco. HMS v minulosti vyráběla vagony, je v konkurzu a dluží přes 3,3 miliardy korun. Insolvenční správkyně HMS v létě areál pronajala výrobci brzdových systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ, jejímž většinovým vlastníkem je Czechoslovak Group. Nyní chce správkyně areál prodat ve výběrovém řízení.

Savov tvrdí, že firma Czechoslovak Group podnikatelů Jaroslava a Michala Strnadových o jeho majetek v Česku usiluje. Firma podle Savova vyhrožuje jeho manažerům a ukradla 12 jeho firem, další se snaží zničit. "Před domy mých manažerů stojí černé mercedesy, přede dveře jim někdo hází mrtvé kočky, pan Strnad osobně posílá mým manažerům výhrůžné esemesky," řekl Savov. Do struktury Czechoslovak Group podle Savova patří i společnost Bazcom, která minulý týden podala návrh na konkurz vydavatelství Mladá fronta. "Dělá pro ně špinavou práci," uvedl o Bazcomu Savov. Se Strnadem starším se viděl asi třikrát, jeho syna údajně nezná.

Michal Strnad podle DVTV rozhovor odmítl, ale poskytl vyjádření. "Vlastnictví firem má svá pravidla. Nestačí, pokud se někdo za vlastníka firmy pouze prohlásí, nota bene v situaci, kdy vlastnictví dané firmy nejprve několik let popíral. Není nám známo, jaké společnosti pan Savov skutečně vlastní, a proto se k jeho tvrzení těžko můžeme vyjadřovat," uvedl Strnad v prohlášení.

Savov žije sedmým rokem v Británii. Do Česka by se rád vrátil, ale má obavy, že mu nebude umožněn spravedlivý proces. "Moji právníci si myslí, že bych strávil několik let ve vazbě a pak by možná následoval soud," řekl DVTV Savov. Žít by už v Česku nechtěl, dovede si představit život v USA.