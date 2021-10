Sauny a wellness hlásí dobrou návštěvnost, věří, že je vláda znovu nezavře

Praha - Sauny a wellness centra, které dnes ČTK oslovila, hlásí v současné době dobrou návštěvnost. Je srovnatelná s předcovidovým rokem 2019, někde i vyšší. Přesto zájem podle některých provozovatelů snižuje povinnost prokázat u vstupu bezinfekčnost na koronavirus. Zkrácení platnosti PCR a antigenních testů, které vláda zvažuje, by mohlo situaci zhoršit, upozorňují provozovatelé. Věří, že vláda přes zhoršující se epidemický stav nepřikročí k plošným uzávěrám. Sauny a wellness stejně jako další podnikatelská odvětví řeší také zdražování energií. Zatím ho do cen služeb nepromítly.

Návštěvnost si chválí síť saunových světů Saunia. "Kdybych měl srovnat rok 2019, ve kterém jsme otevřeli dalších několik poboček a které se navzájem částečně kanibalizují, tak i přesto je návštěvnost na pobočkách, které byly v roce 2019 už otevřené, letos vyšší," uvedl provozní ředitel sítě Jaroslav Zonyga. Přesto Saunia podle něj kvůli kontrolám dokončeného očkování, prodělání nemoci covid-19 či negativním testům, ztrácí zhruba 20 procent návštěvníků.

Saunia podle Zonygy zákazníkům nabízí provedení antigenních testů na místě za 50 korun. "Je paradox že v jiných zařízeních, jakou jsou například restaurace, bary a kluby, se ONT (očkování-nákaza-test) nekontroluje a nechává se na zodpovědnosti každého hosta," řekl dále.

Síť wellness center Infinit sleduje podle své mluvčí Michaely Matějovské podobnou návštěvnost jako před vypuknutím krize v roce 2019. U některých služeb je podle ní zájem a návštěvnost ve srovnání s předloňskem mírně vyšší. Zkrácení platnosti testů by na návštěvnost mohlo podle ní mít vliv, protože pro neočkované by bylo méně pohodlné si potvrzení zajistit. Doufá ale, že by i přes zpřísnění lidé přicházeli.

Obavy z opětovného uzavření provozů je podle Matějovské na místě. Věří ale, že ministerstvo zdravotnictví bude místo plošných uzávěr případně zavádět rozumná režimová opatření, jak vláda v posledních měsících podle ní avizuje.

Zonyga si plošné uzávěry kvůli šíření koronaviru nedokáže představit. Česká republika je podle něj ve zcela jiné situaci než loni. Velmi důležité podle něj je, že počty hospitalizovaných v nemocnicích jsou nesrovnatelně nižší než v uplynulém roce.

Saunia podle Zonygy zdražila letos na podzim v důsledku inflace. "Aktuální prudké zdražení energií se snažíme řešit zvyšováním efektivity našich provozů a zařízení. Doufáme, že se nám podaří do cen vstupů v následujících měsících nezasahovat," uvedl.

Matějovská řekla, že se zdražuje momentálně téměř veškeré zboží a služby. Na to Infinit podle ní reaguje mimo jiné zvyšováním mezd zaměstnanců. "Dá se tedy očekávat, že budeme muset v následujících měsících přistoupit k mírnému navýšení cen. Kdy a o jaké navýšení se bude jednat, ale v tento moment nevíme," dodala.