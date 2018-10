Rijád/Istanbul - Zabití novináře Džamála Chášukdžího v Istanbulu je hanebným zločinem, který nelze ospravedlnit. Na investiční konferenci v Rijádu to dnes řekl saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Zároveň zdůraznil, že zabití Chášukdžího nevrazí klín mezi Saúdskou Arábii a Turecko.

Korunní princ na konferenci zdůraznil, že Saúdská Arábie hodlá pokračovat v reformách a bude nadále investovat do infrastruktury. Ekonomika Saúdské Arábie podle něj letos vzroste o 2,5 procenta a příští rok jí čeká ještě výraznější růst. Podle oficiálních statistik vyšší ceny ropy ve druhém čtvrtletí letošního roku pomohly ekonomice Saúdské Arábie k zatím nejrychlejšímu růstu za více než rok.

Iniciátorem investiční konference je právě korunní princ bin Salmán, účast v ní ale v posledních dnech kvůli kauze zabitého novináře odřekli mimo jiné ministři z USA, Británie, Nizozemska a Francie či britský miliardář Richard Branson nebo americký technologický investor Steve Case. Do Rijádu neodjeli ani nejvyšší představitelé řady velkým firem.

Saúdský korunní princ se ocitá pod tlakem, jelikož kritici ho podezírají z toho, že byl strůjcem operace, při které byl Chášukdží zabit, nebo minimálně o akci věděl. To Rijád odmítá.

Muhammad bin Salmán dnes telefonický hovořil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v kanceláři tureckého prezidenta napsala, že rozhovor se týkal nutnosti více objasnit okolnosti Chášukdžího zabití.

Chášukdží psal pro americký list The Washington Post a žil v USA. Zmizel před třemi týdny poté, co navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu, ze kterého patrně už nevyšel. Rijád nejprve tvrdil, že o tom, co se s žurnalistou stalo, nic neví. Minulý pátek ale přiznal, že byl zabit, údajně při rvačce. Později Saúdská Arábie označila zabití Chášukdžího za operaci, která nebyla konzultována s vedením. Chášukdží kritizoval korunního prince, který de facto vládne Saúdské Arábii. Erdogan se nechal slyšet, že pachatelé zločinu neuniknou spravedlnosti, bez ohledu na to, jak vysoce jsou postavení.

Korunní princ dnes na konferenci rovněž uvedl, že jeho "válka" vrací Blízkému východu jeho historickou slávu. O mnohaletém konfliktu v Jemenu se přitom ale nezmínil a za svůj komentář si vysloužil ovace ve stoje. Do války v Jemenu na stranu jemenské vlády Saúdskou Arábii Muhammad bin Salmán zapojil v roce 2015, tehdy ještě jako ministr obrany.

Ve válce v Jemenu přišlo o život více než 10.000 lidí a asi dva miliony osob byly nuceny opustit své domovy. Nálety arabské koalice vedené Saúdskou Arábií zasáhly mimo jiné kliniky a trhy, mnoho civilistů při nich přišlo o život a byla zničena infrastruktura, píše agentura AP. V důsledku kolapsu zdravotnictví se v Jemenu v uplynulých letech šířila cholera.

Korunní princ rovněž na konferenci zažertoval o únosu libanonského premiéra Saada Harírího, který se konference účastní. "Premiér Saad zůstane v království dva dny, tak doufám, že nebudete šířit fámy o tom, že byl unesen," řekl korunní princ.

Harírí šokoval svět, když loni v listopadu z Rijádu oznámil svou rezignaci, což vysvětlil sílícím vlivem šíitského Hizballáhu v libanonské vládě a strachem o svůj život. Světová média a řada libanonských politiků spekulovala, že Harírího k rezignaci přinutila Saúdská Arábie s cílem oslabit Hizballáh podporovaný Íránem. Teherán a Rijád jsou hlavními rivaly v regionu. Harírí se nicméně po několika týdnech do Libanonu vrátil a svou rezignaci odvolal.

Saúdská Arábie povolila prohlídku studny na konzulátu v Istanbulu

Turecká policie dostala povolení od Rijádu prohledat studnu na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu, uvedla turecká média s tím, že by prohlídka měla být ještě dnes. Agentura Anadolu původně dnes informovala, že povolení Turci nedostali. Prohlídka souvisí s vyšetřováním smrti saúdskorabského novináře Džamála Chášukdží, který byl kritikem Rijádu a zmizel po návštěvě konzulátu v Istanbulu 2. října.

Saúdská Arábie dlouho tvrdila, že novinář konzulát 2. října opustil. Až po dvou týdnech přiznala, že na konzulátu zemřel. Rijád nicméně odmítá, že by to byla předem plánovaná vražda, jak v úterý prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Ankara už krátce po zmizení novináře žádala Rijád o povolení k prohlídce konzulátu, dostala ho ale až po dvou týdnech. Minulý týden tedy turecká policie prohledala konzulát i rezidenci konzula, podle tureckých médií se ale nedostala do všech prostor konzulátu. Podle místních médií turecká policie minulý týden prohledávala i Bělehradský les na okraji Istanbulu a místo ve městě Yalova.

Zatím nikdo oficiálně nepotvrdil, zda turecká policie našla novinářovo tělo. V úterý britská stanice Sky News uvedla s odvoláním na nejmenovaný zdroj, že části těla se našly na zahradě rezidence konzula. Dříve se objevily i spekulace, že část těla (podle některých médií šlo o prsty) mohla být vyvezena z Turecka do Rijádu soukromým letadlem. Tím odletěla podle tureckých médií v den zmizení novináře skupina Saúdských Arabů, podezřelá z provedení vraždy.

Osud novináře, který kritizoval i korunního prince Muhammada bin Salmána a od loňska žil v USA, vyvolává po celém světě značnou nevoli. Spojené státy oznámily, že odeberou víza 21 saúdskoarabským představitelům. Londýn oznámil, že odebere víza lidem podezřelým z vraždy. Francie zatím o případné změně vztahů s Rijádem nerozhodla a čeká na výsledek vyšetřování.

Británie dnes oznámila, že nedovolí vstup do země lidem podezřelým z Chášukdžího vraždy. Premiérka Theresa Mayová má dnes telefonicky hovořit s králem Salmánem.

Zdroj z úřadu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona řekl, že Francie o vztazích k Saúdské Arábii rozhodne podle výsledku vyšetřování. "Bude-li v budoucnu nutné rozhodnout, udělá se to na základě faktů a zjištěné odpovědnosti... Nehodláme činit unáhlená rozhodnutí o budoucnosti našich strategických vztahů," sdělil tento zdroj.

Americký prezident Donald Trump volil dosud směrem k úloze Rijádu ve smrti novináře spíše zdrženlivá slova. V úterý v rozhovoru s deníkem Wall Street Journal řekl, že nevěří, že by saúdský král Salmán věděl předem o plánované operaci Chášukdžího zlikvidovat. Naznačil ale, že o operaci mohl vědět korunní princ. "Princ tam řídí hodně věcí... a pokud by o tom měl někdo vědět, pak by to byl on."

ČR v reakci na smrt Chášukdžího stáhne z Rijádu jednoho diplomata

Česko v reakci na vraždu novináře Džamála Chášukdžího stáhne ze své ambasády v Rijádu jednoho diplomata. Případné další formy sankcí bude Praha koordinovat s ostatními zeměmi Evropské unie, řekl dnes novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který si na ministerstvo kvůli případu předvolal saúdskoarabského velvyslance. O vraždě Chášukdžího chce jednat i ve vládě, zapojí se i do debaty o této záležitosti ve Sněmovně.

"Panu velvyslanci jsem jasně sdělil stanovisko České republiky. Jakékoli útoky na novináře považujeme za nepřijatelné. Svobodná společnost nemůže existovat bez nezávislých médií. Násilná smrt opozičního novináře Džamála Chášukdžího na půdě saúdskoarabského konzulátu nemůže být ničím a nikým ospravedlněna," řekl Petříček. Skutečnost, že se čin stal na půdě konzulátu, je podle něj jasným porušením mezinárodního práva.

Česko bude podle ministra nadále sledovat vyšetřování případu a očekává potrestání viníků. Zatím v reakci na čin Petříček rozhodl o stažení jednoho diplomata z Rijádu. Podle webu ministerstva je na velvyslanectví v Rijádu deset diplomatů.

"Budeme spolu s dalšími zeměmi EU hovořit o dalších restriktivních opatřeních včetně možnosti omezení vývozu vojenského materiálu," uvedl Petříček.

Vítá to, že se případem bude zabývat Sněmovna, sám debatu poslanců podpoří. Očekává rovněž, že bude o případu mluvit s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Budu rád, pokud bude příležitost na nejbližším zasedání vlády se k tomu nějakým způsobem přihlásit," řekl.