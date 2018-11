Ilustrační foto - Jeden ze Saúdských Arabů, kterého turecká policie podezřívá ze zapojení do zmizení saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášukdžího, před saúdskoarabským konzulátem v Ankaře. Muž byl členem delegace saúdskorabského korunního prince Muhammada bin Salmána v USA letos v dubnu.

Ilustrační foto - Jeden ze Saúdských Arabů, kterého turecká policie podezřívá ze zapojení do zmizení saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášukdžího, před saúdskoarabským konzulátem v Ankaře. Muž byl členem delegace saúdskorabského korunního prince Muhammada bin Salmána v USA letos v dubnu. ČTK/AP/neuveden

Rijád - Saúdskoarabský generální prokurátor žádá trest smrti pro pět z 11 osob obviněných z podílu na vraždě novináře Džamála Chášukdžího. Novinář, který žil od loňska v USA a ve svých článcích kritizoval saúdskoarabské nejvyšší vedení, byl zabit 2. října smrtící injekcí na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu. Jeho tělo bylo rozřezáno a vyneseno z budovy, potvrdil dnes prokurátor novinářům.

Prokurátor Saúd Mudžíb zdůraznil, že do vraždy nebyl zapleten saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán. Osobou, která vraždu nařídila, je podle něj bývalý poradce královského dvora Saúd Kahtání. Ten stál v čele týmu "vyjednavačů", který měl zařídit návrat Chášukdžího do vlasti. Novinář byl údajně zabit poté, co jednání o jeho návratu selhalo. Jeho tělo se dosud nenašlo, řekl prokurátor.

Prokurátor také řekl, že Kahtání má zakázáno cestovat a je vyšetřován. Případ byl předán soudu. Rijád požádal Ankaru, aby podepsala dohodu o spolupráci na pokračujícím vyšetřování případu.

Chášukdží šel na konzulát v Istanbulu koncem září pro doklady, aby se mohl oženit s tureckou snoubenkou. Jeho vražda sice vyvolala velké slovní pobouření v řadě zemí, ale skoro žádné konkrétní kroky vůči Saúdské Arábii, která je ropnou velmocí a spojencem USA na Blízkém východě.