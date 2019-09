Saúdská podle zdrojů obnovila více než 75 pct. ztracené těžby

Rijád - Saúdská Arábie již obnovila více než 75 procent produkce ropy, která byla zastavena po útocích na ropná zařízení v zemi před více než týdnem. Plně by měla být těžba obnovena do počátku příštího týdne. Řekl to agentuře Reuters zdroj obeznámený se situací.

Útoky na ropná zařízení Abkajk a Churajs 14. září snížily těžbu v Saúdské Arábii o 5,7 milionu barelů, tedy zhruba o polovinu. Saúdská Arábie je největším vývozcem ropy na světě. Je také takzvaným dodavatelem poslední instance, na kterého se spoléhalo v době nečekaného výpadku dodávek jinde.

Podle zdroje produkce z Churajs nyní činí více než 1,3 milionu barelů denně. Produkce z Abkajku zhruba tři miliony barelů denně.

Ministr pro energetiku Abdalazíz bin Salmán a generální ředitel státní ropné firmy Aramco Amín Násir již dříve oznámili, že těžba by měla být plně obnovena do konce září. Země zatím udržuje dodávky zákazníkům na úrovních před útoky, protože čerpá ropy ze svých obrovských zásob a nabízí klientům jiné druhy ropy z dalších polí, řekli představitelé země. Každodenně země dodá zákazníkům po světě více než sedm milionů barelů ropy.

Útoky zasáhly jádro saúdskoarabského energetického průmyslu a přiostřily desítky let trvající spor s odvěkým rivalem, Íránem.

Státní ropná společnosti Aramco se připravuje na primární nabídku akcií, která by se mohla uskutečnit ještě v letošním roce. Ve středu by se podle zdrojů měla firma setkat v analytiky.