Saúdská Arabka byla odsouzena k 34 letům vězení za používání twitteru

Rijád - Saúdská Arabka, která studuje v Británii a do rodné země se vrátila jen na dovolenou, byla odsouzena k 34 letům vězení za to, že měla účet na sociální síti Twitter, sledovala účty disidentů a aktivistů a sdílela jejich příspěvky. O případu informoval list The Guardian.

Rozsudek vynesl saúdskoarabský soud pro terorismus jen několik týdnů po návštěvě amerického prezidenta Joea Bidena v Saúdské Arábii, která, jak varovali aktivisté bojující za lidská práva, by mohla království povzbudit ke stupňování represí proti disidentům a dalším prodemokratickým aktivistům.

Tento vysoký trest je nejnovějším příkladem toho, jak se korunní princ Muhammad bin Salmán ve své represivní kampani zaměřuje na uživatele sítě Twitter a zároveň prostřednictvím saúdského státního investičního fondu kontroluje významný, nepřímý podíl v této americké společnosti provozující sociální média, uvedl The Guardian.

Salma Šihábová, 34letá matka dvou dětí, byla původně odsouzena ke třem letům vězení, protože se podle soudu provinila tím, že používala internetové stránky k "vyvolávání veřejných nepokojů a destabilizaci občanské a národní bezpečnosti". Odvolací soud však v pondělí vynesl nový rozsudek poté, co státní zástupce soud požádal, aby zvážil i další údajné trestné činy.

Twitterový účet Šihábové měl 2597 sledujících. Mezi tweety o covidu a fotografiemi svých malých dětí Šihábová občas sdílela tweety saúdskoarabských disidentů žijících v exilu, kteří vyzývali k propuštění politických vězňů.

Do Británie žena přijela v roce 2018 nebo 2019, aby zde pokračovala v doktorském studiu na univerzitě v Leedsu. V prosinci 2020 se vrátila domů do Saúdské Arábie na dovolenou a měla v úmyslu s sebou do Británie přivézt i své dvě děti a manžela. Nicméně saúdskoarabské úřady ji předvolaly k výslechu a nakonec ji zatkly a nyní odsoudily.

Jedním z největších investorů společnosti Twitter je přitom saúdský princ a miliardář Valíd bin Talál, který prostřednictvím své investiční společnosti Kingdom Holdings vlastní více než pět procent Twitteru. I když je princ stále předsedou společnosti, jeho kontrolu nad skupinou zpochybňovala americká média, včetně deníku The Wall Street Journal poté, co vyšlo najevo, že tento člen královské rodiny, který je zároveň bratrancem korunního prince, byl 83 dní držen v zajetí v hotelu Ritz Carlton v Rijádu. Tento incident byl součástí širší čistky vedené princem Muhammedem bin Salmánem proti dalším členům královské rodiny a podnikatelům, která zahrnovala obvinění z mučení, nátlaku a vyvlastnění miliardového majetku.