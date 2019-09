Saúdská Arábie bude turisty pokutovat za prohřešky proti tradici

Rijád - Saúdská Arábie vypracovala seznam prohřešků, za něž bude pokutovat zahraniční turisty, oznámilo dnes ministerstvo vnitra. Země očekává, že lidé budou brát ohled na její společenské zvyklosti. V opačném případě budou provinilci pokutováni částkou 50 až 6000 rijálů (315 až 37.800 Kč). K prohřeškům se počítá nesprávné oblečení nebo důvěrnosti na veřejnosti.

Království už v pátek oznámilo, že bude vydávat turistická víza občanům 49 zemí, mezi nimiž je i Česká republika.

Na seznamu nedovolených aktivit je také odhazování odpadků, plivání, předbíhání ve frontách, fotografování a filmování lidí bez jejich souhlasu nebo rušení hudbou v době modliteb.

"Smyslem opatření je zajistit, aby byli návštěvníci o chování na veřejnosti informováni a podřídili se," uvádějí státní sdělovací prostředky. Právo dohlížet na návštěvníky a případně je pokutovat bude mít policie.

Království vydává elektronická víza od pátku. Mají roční platnost a opravňují až k 90dennímu pobytu. Rijád chce do roku 2030 přilákat do země až 100 milionů návštěvníků ročně. Dosud se víza vydávala jen za účelem služebního pobytu nebo vykonání poutě do Mekky.

Království už v pátek oznámilo, že i pro turisty platí zákaz konzumace alkoholu a že posvátná Mekka i Medína nebudou pro cizince otevřené.

Podle agentury Reuters není jasné, jak se budou řešit případy sdílení jednoho hotelového pokoje nesezdaných párů. Mnoho restaurací a dalších podniků už ale odstranilo přepážky mezi sekcemi určenými výhradně mužům a ženám a budou hosty obsluhovat i v době modliteb. Od žen se nebude očekávat zahalování celého těla do abájí, ale oděv má být střídmý a zakryta mají zůstat ramena i kolena.