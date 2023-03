Šaty pro první dámu na inauguraci chystá návrhářka, která ji provedla kampaní

Praha - Ve velmi krátkém časovém úseku musela návrhářka Štěpánka Pivcová vytvořit model pro budoucí první dámu Evu Pavlovou, v níž se zúčastní čtvrteční inaugurace příští české hlavy státu. Oba manžele obléká během celé kampaně a Eva Pavlová měla šaty od ní na sobě třeba při vyhlášení výsledků voleb. ČTK Pivcová řekla, že šaty na inauguraci musely vznikat především efektivně, jejich podobu ale před jejich premiérou nechtěla ani naznačit.

Štěpánka Pivcová byla i v kampani osobní stylistkou Petra Pavla i jeho ženy. Na základě pozorování trendů ve světové módě, kde se loni objevily znovu flanelové košile oblíbené naposledy v 90. letech, se i tento kousek stal poznávacím znakem tehdejšího prezidentského kandidáta.

Eva Pavlová si během kampaně oblíbila zejména kabáty Pivcové, která tvoří pod značkou The May Studio. Pozornost veřejnosti budoucí první dáma upoutala v den výsledku voleb, kdy měla na sobě na míru šité pouzdrové šaty v tělové barvě. Pivcová pro ten den musela připravit dvě varianty oděvu, tedy i pro případ, že by Petr Pavel volbu nevyhrál. Pavlová je doplnila šperkem od známého návrháře Hanuše Lamra. Ten v médiích uvedl, že brož znázorňuje květ růžového kaštanu.

Štěpánka Pivcová k přípravě oblečení na čtvrteční inauguraci uvedla, že má příští první dámu "navnímanou", proto výběr šatů nebyl tak obtížný a Eva Pavlová si z nabízených možností dokázala vybrat.

Pavlová spolupracuje i s dalšími tuzemskými návrháři, oblékla si třeba šaty košilového střihu návrhářky Kateřiny Geislerové. Kromě nadčasového střihu zaujaly také decentním vzorkem a smaragdovou barvou.

Kromě šatů a šperků je Eva Pavlová věrná českým tvůrcům i v případě kabelek. Na veřejnosti se několikrát objevila s modelem od značky Folbeur, za kterou stojí česká návrhářka Markéta Folberová. Kabelky mají minimalistický styl, který je budoucí první dámě blízký, nadčasové tvary a kvalitní italskou kůži.