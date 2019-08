Satoranský znovu vyhrál anketu Basketbalista roku

Praha - Nejlepším českým basketbalistou sezony se stejně jako loni a celkově popáté v kariéře stal Tomáš Satoranský. Sedmadvacetiletý rozehrávač, čerstvá posila Chicaga, který strávil uplynulou sezonu jako jediný Čech v NBA ještě v dresu Washingtonu Wizards, předčil v anketě České basketbalové federace stejně jako před rokem Jana Veselého. Mezi ženami zvítězila podruhé za sebou a celkově potřetí Kateřina Elhotová z USK Praha. Ocenění převzali v Národním domě na pražských Vinohradech.

Satoranský vyrovnal s pěti triumfy Slováka Stanislava Kropiláka. Rekordmanem je s šesti vítězstvími Jiří Welsch. Od roku 2002 se na trůn usadila jen trojice osobností. Po pětiletém Welschově kralování měla anketa pět let pauzu a od té doby se vystřídali jen Satoranský s Veselým.

Pivot Fenerbahce Istanbul Veselý, který se stal nejužitečnějším hráčem Evropské ligy, skončil po prvenstvích z let 2012, 2016 a 2017 nyní v hlasování trenérů, zástupců klubů, sportovních novinářů a basketbalových odborníků opět druhý. Třetí pozici obsadil Jaromír Bohačík z Nymburku.

Satoranský stihl na startu sezony ještě zpečetit s národním týmem postup na letošní mistrovství světa v Číně a pak za Washington sehrál 80 utkání s průměry 8,9 bodu, pět asistencí a 3,5 doskoku na zápas. V červenci byl vyměněn do Chicaga, s kterým uzavřel tříletou smlouvu na 30 milionů dolarů. V anketě vyhrál také v letech 2013 až 2015.

"Já jsem si myslel, že nevyhraju. Přeci když jste MVP Euroligy, tak je dost zvláštní, že skončíte zrovna v Česku na druhém místě. Já si myslím, že si to i Honza za tu sezonu zasloužil víc," řekl Satoranský novinářům.

"Mrzí mě hlavně, že tu nemůže být a připravovat se se námi na mistrovství světa. Sezonu měl úžasnou. Nikdy se v historii nestalo, že by se Čech stal MVP Euroligy. Já jsem ji dva roky hrál a vím, jak je to náročná soutěž," doplnil Satoranský.

"Já anketu neřeším až do toho dne, kdy sem máme jet. Většinou čekám, že to bude mezi mnou a Honzou Veselým. Spíše to beru jako společenskou akci a oslavu basketbalu za celý rok. A myslím si, že jsme měli co slavit tento rok," dodal Satoranský.

Reprezentanti se na vyhlášení přesunuli přímo zápasu na Královce proti Tunisku. Z Letné na náměstí Míru cestovali historickou tramvají. "Bylo to stylové. Museli jsme rychle pospíchat po zápase, ale zase jsme žádné takové společné akce neměli a máme k tomu konečně společenský oděv, v kterém to vypadá profesionálně," dodal Satoranský.

Mezi ženami vyhrála potřetí za poslední čtyři roky Kateřina Elhotová. Jen předloni zvítězila Alena Hanušová, což bylo v době, kdy Elhotová vynechala většinu sezony kvůli narození syna Daniela a vrátila se až na závěrečné zápasy.

Elhotová byla s průměrem 13,4 bodu z 18 utkání nejlepší českou střelkyní v Eurolize, kde hráčky USK Praha skončily třetí. Na červnovém mistrovství Evropy byla s průměrem 13,3 bodu ze tří utkání druhá z českého týmu za kapitánkou Romanou Hejdovou (15,3).

"Mám teď nejkrásnější období ve sportovním i osobním životě. Nejvíce mi dělá radost syn. Je to moje srdce, já bych za něj dýchala. Tak to má asi každá máma. Můj osobní život je na vrcholovém bodu a myslím, že se to promítá i do toho basketbalového," prohlásila Elhotová.

Hráčka francouzského Landes Hejdová skončila v anketě třetí. Na druhé místo se dostala Julia Reisingerová, která vyhrála s Gironou španělskou ligu a získala cenu pro nejlepší hráčku finálové série s Avenidem. O ME ale přišla kvůli zranění.

Největšími talenty byli zvoleni Luboš Kovář ze Svitav a Simona Sklenářová ze Sparty. Ocenění pro trenéra roku převzal izraelský kouč českých reprezentantů Ronen Ginzburg. V kategorii nejlepších basketbalistů 3x3 zvítězili Ondřej Dygrýn a Kamila Hošková.

Síň slávy České basketbalové federace se rozrostla o osm nových členek - bronzové medailistky z mistrovství Evropy z roku 1978 Danu Aaltonen, Irenu Bartošovou, Hanu Brůhovou, Lenku Nechvátalovou, Dagmar Pošvářovou, Janu Stibůrkovou Menclovou, Ivanu Třešňákovou a Alenu Weiserovou.

Anketa Basketbalista roku za klubovou sezonu 2018/19 a reprezentační sezonu 2018: Nejlepší basketbalista: 1. Tomáš Satoranský (Washington Wizards/NBA), 2. Jan Veselý (Fenerbahce Istanbul/Tur.), 3. Jaromír Bohačík (Nymburk). Nejlepší basketbalistka: 1. Kateřina Elhotová (USK Praha), 2. Julia Reisingerová (Girona/Šp.), 3. Romana Hejdová (Landes/Fr.). Trenér roku: Ronen Ginzburg (reprezentace mužů). Trenér roku - mládež: Veronika Wiednerová. Nejlepší mladý hráč: Luboš Kovář (Svitavy). Nejlepší mladá hráčka: Simona Sklenářová (Nymburk). Nejlepší hráč 3x3: Ondřej Dygrýn. Nejlepší hráčka 3x3: Kamila Hošková. Nejlepší mladý hráč 3x3: Vojtěch Vejvar. Nejlepší mladá hráčka 3x3: Alžběta Levínská. Síň slávy: Dana Aaltonen, Irena Bartošová, Hana Brůhová, Lenka Nechvátalová, Dagmar Pošvářová, Jana Stibůrková Menclová, Ivana Třešňáková, Alena Weiserová.