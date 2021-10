Satoranský v přípravě na NBA vstřelil za Pelicans tři body, všechny z šestek

Přípravné utkání před NBA New Orleans - Orlando. Basketbalista New Orleans Pelicans Tomáš Satoranský (uprostřed) útočí s míčem, vpravo mu brání Jalen Suggs z Orlando Magic, vlevo jeho spoluhráč Ignas Brazdeikis.

Přípravné utkání před NBA New Orleans - Orlando. Basketbalista New Orleans Pelicans Tomáš Satoranský (uprostřed) útočí s míčem, vpravo mu brání Jalen Suggs z Orlando Magic, vlevo jeho spoluhráč Ignas Brazdeikis. ČTK/AP/Gerald Herbert

New Orleans (USA) - Basketbalista Tomáš Satoranský ve druhém přípravném zápase na NBA přispěl třemi body k vítězství New Orleans nad Orlandem. Tým Pelicans doma porazili Magic 104:86, lídr české reprezentace skóroval pokaždé z trestných hodů. Do statistik si zapsal také tři doskoky.

Satoranský po letním přestupu z Chicaga odehrál při premiéře za New Orleans v pondělí třináct a půl minuty, o dva dny později sedmnáct. Z pole neúspěšně vystřelil třikrát, při šestkách se mýlil jednou. Z jeho spoluhráčů byl nejlepším střelcem s 20 body další rozehrávač Trey Murphy.

Sezona NBA začne za necelé dva týdny v úterý 19. října.