Satoranský údajně podepsal s Barcelonou smlouvu na čtyři roky

Barcelona - Basketbalista Tomáš Satoranský podepsal podle serveru Eurohoops.net čtyřletou smlouvu s Barcelonou. Do katalánského klubu se vrací po šesti letech strávených v NBA. Třicetiletý český reprezentant má do konce měsíce ještě smlouvu s Washingtonem, až poté se stane volným hráčem a bude moct oficiálně oznámit své nové angažmá.

Satoranský se momentálně připravuje s národním týmem na zápasy kvalifikace mistrovství světa. Ke spekulacím o své budoucnosti se v minulých dnech nechtěl vyjádřit.

V Barceloně se zkušený rozehrávač potká s pivotem Janem Veselým, který skončil ve Fenerbahce Istanbul a v Barceloně má podepsat tříletý kontrakt.

Satoranský hrál za španělský klub v letech 2014 až 2016, kdy odešel do NBA, kde vystřídal týmy Washingtonu, Chicaga, New Orleans, San Antonia a nakonec se vrátil do metropolitního celku.