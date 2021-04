Satoranský stále věří v play off NBA, od bojů o OH ho zastaví jen zranění

Praha - Spokojený se zlepšující se formou Chicaga Bulls i postupným zotavováním ze zraněných zad je basketbalista Tomáš Satoranský. Devětadvacetiletý rozehrávač naposledy přispěl v NBA k vítězství nad Bostonem (102:96) třemi body a čtyřmi asistencemi a po návratu na 10. místo Východní konference věří, že se s týmem letos dostane do bojů o play off. Zároveň ujistil, že počítá s letní kvalifikací o olympijské hry i za rok s domácím mistrovství Evropy.

"Jsme rádi, že jsme teď v NBA najeli na určitou sérii a vyhráli druhý zápas po sobě. Tato sezona je hodně proměnlivá, navíc nám vypadl na dva týdny Zach LaVine kvůli pozitivnímu testu na covid. Musíme hrát jinak, ale zase se nám v posledních zápasech dařilo v obraně. Pořád máme velkou šanci dostat se do turnaje o play off a hrát po konci základní části zajímavé zápasy," řekl Satoranský při dnešním představení projektu Česko dribluje, jež má propagovat ME 2022.

Samotný Satoranský měl v posledních dnech rovněž zdravotní potíže a vynechal i zápas s Memphisem (115:126). Na vině byla zraněná záda spojená s virózou necovidového charakteru. "Trochu jsem na dva dny lehnul. Třetí den jsem se už sice cítil lépe, ale pořád nejsem stoprocentní, takže se ta aktuální minutáž od toho odvíjí. Sezona je náročná a program také, ale každým dnem se můj stav zlepšuje,“ řekl.

Právě jen zranění nebo zdravotní potíže by ho mohly připravit o olympijskou kvalifikaci, která český tým čeká na přelomu června a července v Kanadě. Satoranský s ní počítá, i kdyby hrál play off NBA a měl tedy náročnější program. "Co se týče pozitivní energie, tak reprezentace má na hráče obrovský vliv. Pamatuji, že když se k nám vždy připojil i Jiří Welsch, vypadal, že už nemůže, ale pak smečoval i při rozcvičování. Je to díky partě, která tam je, takže věřím, že síly na boj o olympiádu budou," usmál se rodák z Prahy.

U českého týmu ocenil sehranost, zaběhnutý systém i vliv trenéra Ronena Ginzurga. V kontaktu je též s další hvězdou Janem Veselým, který sice řeší potíže se zraněným kotníkem, ale brzy by měl zasáhnout do vyřazovacích bojů v Eurolize. "Párkrát jsme si psali a vím, že má další skvělou sezonu. Jeho zájem o reprezentaci v olympijské kvalifikaci trvá. Už při bojích o mistrovství světa jsem z něj měl pozitivní pocit a bylo mi líto, že nakonec nemohl do Číny odcestovat," připomněl Satoranský zranění Veselého.

Vedle bojů o hry v Tokiu už teď vyhlíží i mistrovství Evropy, Praha bude za rok hostit jednu ze základních skupin. Šampionát začne ode dneška přesně za 500 dní. "Měl by to být vrchol pro naši reprezentační generaci a nikdo si to nebude chtít nechat ujít. Bylo by atraktivní, kdybychom i po losu přivezli do Prahy nějakou superstar NBA. Já bych se sice s nimi radši utkal v dalších skupinách, ale pro fanoušky by bylo nejlepší, kdyby dorazilo co nejvíce hvězd," uvedla reprezentační opora.

Jediným známým soupeřem ve skupině je zatím Polsko, které si Češi sami vybrali a mohlo by s ním přicestovat i hodně fanoušků. Jména dalších se budou losovat 29. dubna. Satoranský věří, že se již příští rok budou moci vrátí do hal fanoušci, jako s tím postupně začínají v NBA. "Nejsem si jistý, jestli se sem všichni vrátí už příští sezonu, ale můžu potvrdit, že se to zlepšuje. Skoro každá hala má své fanoušky a kapacity se zvyšují. Naposledy jsme hráli v Bostonu, kde bylo vpuštěno až pět tisíc lidí. My jsme sice jedni z mála, kteří ještě fanoušky nemají, ale je znát, že už se vrací a je to pozitivum pro basketbal," dodal Satoranský.