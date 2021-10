Satoranský si v přípravě NBA poprvé zahrál v základu New Orleans

Basketbalista New Orleans Tomáš Satoranský (vpravo) a Royce O'Neale z Utahu.

Basketbalista New Orleans Tomáš Satoranský (vpravo) a Royce O'Neale z Utahu. ČTK/AP/Rick Bowmer

Salt Lake City (USA) - Český basketbalista Tomáš Satoranský poprvé v přípravě na novou sezonu NBA nastoupil v základní sestavě New Orleans. Při debaklu 96:127 na palubovce nejlepšího celku základní části minulé sezony Utahu Jazz si za 16 minut připsal čtyři body a asistenci.

Devětadvacetiletý Satoranský přišel do New Orleans v létě z Chicaga, předtím v zámořské soutěži nastupoval také za Washington. Do nového ročníku NBA s Pelicans, kteří v přípravě vyhráli jen jeden ze čtyř zápasů, vstoupí za týden proti Philadelphii.