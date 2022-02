Satoranský si v Portlandu NBA nezahraje, byl vyměněn do San Antonia

San Antonio - Basketbalista Tomáš Satoranský si nakonec v dresu Portlandu v NBA nezahraje. Trail Blazers, kteří českého rozehrávače získali v úterý z New Orleans, dnes českého reprezentačního kapitána poslali do San Antonia v rámci výměny hráčů mezi třemi týmy. Informovala o tom ESPN.

Třicetiletý rodák z Prahy mění v zámoří působiště podruhé během 24 hodin a počtvrté v kariéře. V NBA nastupuje od roku 2016, první tři sezony odehrál za Washington. Před necelými třemi lety přestoupil do Chicaga, kde podepsal tříletý kontrakt s ročním platem 10 milionů dolarů, ale před startem tohoto ročníku byl vyměněn do New Orleans. Zde se ale neprosadil a byl vytrejdován právě do Portlandu. Na konci sezony mu aktuální kontrakt v NBA končí.

San Antonio získá také volbu ve druhém kole draftu. Do Portlandu naopak míří Elijah Hughes, druhá volba draftu a Joe Ingles, který působil v Utahu. Jazz zase získali Juancha Hernangómeze ze San Antonia a Nickeila Alexandera-Walkera z Portlandu.

O možné další výměně Satoranského se spekulovalo od chvíle, co jej Portland v rámci hromadného trejdu, v němž figuroval především do New Orleans odcházející C.J. McCollum, získal. Tým Trail Blazers má na pozici rozehrávače dalších osm hráčů, včetně amerického reprezentanta a olympijského vítěze z Tokia Damiana Lillarda. Ani San Antonio ale nemusí být pro odchovance USK Praha poslední štací, neboť přestupové období v NBA skončí až ve čtvrtek v 21:00 SEČ.

Satoranský prožívá aktuálně jednu z nejslabších sezon v zámoří. V tomto ročníku nastoupil v dresu New Orleans k 32 duelům a dosáhl na průměry 2,8 bodu, dva doskoky a 2,4 asistence na zápas. Horší statistiky měl jen v nováčkovské sezoně 2016/17.

V týmu Spurs by měl českého reprezentanta vést legendární trenér a pětinásobný šampion NBA Gregg Popovich. Ten je známý i svou filosofií evropského basketbalu, který se vyznačuje větší týmovou souhrou.

San Antoniu aktuálně patří s bilancí 20 výher a 34 porážek dvanáctá příčka v Západní konferenci za New Orleans a Portlandem. Hlavním lídrem je rozehrávač Dejounte Murray s průměry 19,6 bodu a 9,2 asistence na zápas. Satoranský se zde setká také s veteránem Thaddeusem Youngem, s nímž působil v Chicagu.