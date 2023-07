Satoranský si užil sezonu s Veselým a v Barceloně byl rád za první velkou trofej

Praha - Tomáš Satoranský si osmým vítězstvím v domácí anketě Basketbalista roku upevnil pozici rekordmana soutěže, jako nejlepší český hráč historie se ale nevnímá. Jednatřicetiletý rozehrávač Barcelony sesadil z trůnu Jana Veselého, s nímž strávil první společnou sezonu v jednom klubu. Chválil si ji a novinářům řekl, že ho těšil úspěšný závěr, kdy s katalánským klubem vybojoval titul ve španělské ACB Lize. Pro Satoranského šlo o první velkou trofej v kariéře.

"Nevím, co k tomu říct. Už to začíná vypadat, jako slavit si Karla Gotta. S Honzou se neustále střídáme, což asi ukazuje, od kdy jsme začali hrát na úrovni špičkového basketbalu a že si držíme nějakou výkonnost. Samozřejmě mi to dělá radost, ale víc mi dělá radost, když tu vidím všechny z basketbalového prostředí," uvedl Satoranský k vítězství v anketě.

Když měl reagovat na slova bývalého hráče a šestinásobného vítěze Jiřího Welsche, že jsou Satoranský s Veselým nejlepšími českými hráči všech dob, usmál se. "To je subjektivní názor. Slyšet to ale od někoho, koho si hráčsky a lidsky moc vážím, potěší na duši," podotkl odchovanec USK Praha.

Satoranský s Veselým prodloužili společnou vládu v anketě - po jejím obnovení v roce 2012 se nikdo jiný na český trůn nedostal. Veselý na slavnostním vyhlášení v Trojském zámku v Praze chyběl. "Když končí sezona, tak hodně vypíná. Měl jsem s ním možnost být po celou sezonu jako spoluhráč a je neuvěřitelné, kam se herně posunul. Už to není takový atlet, ale je to neskutečně chytrý hráč. Viděl jsem, co do basketu a týmu po celou sezonu dává," chválil spoluhráče Satoranský.

Bývalý hráč Washingtonu Wizards, Chicaga Bulls či New Orleans Pelicans se vrátil do Barcelony po šestiletém působení v NBA. První společnou sezonu s Veselým v jednom klubu si užil. "Trochu jsme se toho báli, protože jsme oba bouřliváci a hrajeme spolu od čtrnácti let v reprezentacích. Říkali jsme si, jestli si nebudeme po chvilce vadit. Nakonec nás to ale překvapilo. Přeci jen už máme oba rodinu, děti a jsme klidnější. Dost jsme se vzájemně podporovali a to v sezoně pomohlo," líčil Satoranský.

Barcelona neuspěla ve Final Four Euroligy, kde skončila čtvrtá, ale Satoranský si pak spravil chuť v lize. Katalánský velkoklub porazil ve finále Real Madrid a český rozehrávač získal první velkou trofej v kariéře. "Trochu jsem nad tím přemýšlel a říkal si, proč už jsem nevyhrál dřív. Když ale hrajete šest let v NBA, tak je strašně těžké být v tom týmu, který to vyhraje. Myslím, že kdybych zůstal v Evropě, dejme tomu v Barceloně, asi bych zabojoval o více titulů. Když jsem na to ale musel tak dlouho čekat, o to to bylo teď sladší."

Barcelona nyní kvůli snížení rozpočtu prochází řadou změn. Novým trenérem je Roger Grimau, který nahradil Šarunase Jasikevičuse. "Bude to asi trochu jiný typ trenéra, než byl Šarunas, ale líbí se mi tým, jaký jsme začali stavět," řekl Satoranský, který má v Barceloně smlouvu do roku 2026 a počítá, že v klubu setrvá.

Po letech si užívá také volnější léto. Kvůli regeneraci po loňském zranění kotníku se omluvil z reprezentace pro srpnovou předolympijskou kvalifikaci. V ní povede národní tým nový trenér Diego Ocampo, jenž nahradil po deseti letech Ronena Ginzburga. "Doufám, že kluci vydrží v předkvalifikaci až do konce a poperou se o postupové místo na další část. Uvidíme, jak Diego začlení svůj herní systém do týmu. Myslím, že je vše reálné a můžeme se těšit na novou etapu nároďáku pod vedením nového trenéra," uvedl Satoranský.