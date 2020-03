Satoranský si myslí, že se tato sezona NBA nedohraje

Chicago/Praha - Jediný český zástupce v NBA Tomáš Satoranský se při světovém vývoji pandemie koronaviru domnívá, že se tato sezona nejlepší basketbalové ligy světa nedohraje. Podle osmadvacetiletého rozehrávače Chicaga se ale majitelé klubů budou snažit udělat všechno pro to, aby se ročník ještě podařilo zachránit.

"Myslím, že týmy budou chtít sezonu dohrát. Budou se snažit obcházet všechna různá pravidla. Myslím, že i z logických důvodů, které vnímáme z vývoje v Evropě, se soutěž nedohraje a zruší se celý ročník. To ale samozřejmě není na mně," řekl Satoranský v rozhovoru zprostředkovaném českým novinářům agenturou PPGroup, která jej zastupuje.

NBA se hrála naposledy minulý týden ve středu. Chicago se představilo o den dříve doma proti Clevelandu a vyrazilo na další zápas. "Dozvěděli jsme se minulou středu o tom, že se liga přerušuje. Den nato jsme se vrátili z Orlanda, kde jsme měli odehrát zápas, zpátky do Chicaga, kde jsme do pondělí zůstali v izolaci doma," popsal Satoranský.

"Pořád samozřejmě zůstáváme, ale v pondělí jsme měli schůzku s týmem, kde jsme se dozvěděli nové informace. Nikdo ale pořádně nic neví, informace se liší ze dne na den. Věc je samozřejmě hodně nejistá," uvedl Satoranský, který zamířil do Chicaga před sezonou z Washingtonu a podepsal tříletý kontrakt na 30 milionů dolarů.

Hráči čekají, co se bude dít. "Není to moc příjemné tu zůstávat a sledovat, že vlastníci týmů se snaží ligu dohrát, aby nepřišli o tolik peněz. Slyšel jsem různé názory - liga by se měla hrát během léta, mělo by se dohrávat tak, aby se týmy dostaly na 70 zápasů a splnily tak podmínky kontraktu s televizí, a pak by se hrálo play off," nastínil Satoranský, o jakých scénářích se mluví.

Snaží se dál připravovat podle pokynů klubu. "Je to teď dost těžké. Máme poslaná cvičení, která můžeme dělat doma. Snažím se něco dělat, abych nevypadl z fyzické kondice. Nejen kvůli případnému dohrání sezony, ale hlavně mi není příjemné nic nedělat. Snažím se nějaký plán dodržovat a zůstávat v kondici," uvedl hlavní tahoun české reprezentace při loňské cestě za historickým šestým místem na mistrovství světa v Číně.

Koloběh v nabité sezoně se z ničeho nic zastavil. "Snažíme se hodně komunikovat s domovem a zjišťovat stav v Česku. Hodně informací získáváme z internetu a sociálních médií. Já jsem prakticky už od čtvrtka doma. Nevycházíme ven, pokud nemusíme. Maximálně chodíme na procházku s malou nebo na nákup," popsal Satoranský.

Užívá si aspoň čas s manželkou Annou a roční dcerou Sofií Giou. "Snažím se pomáhat, co to jde - uklízet, hrát si víc s malou... Využíváme ten čas, co máme, abychom byli víc spolu. Jestli na něco bude mít koronavirus pozitivní dopad, tak na to, že se naučím vařit. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat a jestli bude až tak nouzová situace," vtipkoval Satoranský.

Podle něj v Chicagu lidé ještě hrozbu nákazy podceňují. "Když se podívám z okna, tak se mi naskytne jiný pohled než vám v Česku. Určitě je na ulicích míň lidí, bary a restaurace jsou zavřené. Pořád je tu ale vidět hodně lidí na procházce, pejskařů, dětí hrajících si venku. Pořád je tam cítit, že to lidi neberou úplně vážně. Nevidíte moc lidí s rouškami, které jsme si už s manželkou od týmu pořídili. Je to jedna z věcí, které nás hodně znervózňují," prohlásil Satoranský.

Nejraději by se s rodinou přesunul domů do Prahy. "Není to moc příjemná situace i z toho důvodu, že bychom s manželkou a dcerou už rádi odcestovali do Česka. Vnímáme situaci logicky a to, že v Česku jsou všechna správná opatření už zavedena. Myslíme si, že tady se to bude jenom zhoršovat a teprve gradovat. Celá ta situace se nám nelíbí. Rádi bychom se vrátili domů," dodal Satoranský.