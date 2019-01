Londýn - Český basketbalista Tomáš Satoranský si užívá svou současnou roli v týmu NBA Washington Wizards. Už si získal důvěru trenéra Scotta Brookse, který na něj při zranění Johna Walla hodně spoléhá. Wizards se navíc po protrápené první třetině sezony sehráli a začínají předvádět lepší výkony. Reprezentační rozehrávač stále věří, že dovede tým do play off. Kromě toho se těší na blížící se narození potomka. Spekulace o nové smlouvě ho nechávají klidným.

"Pořád doufáme, že se nám podaří probojovat do play off. Východní konference je stále otevřená na rozdíl od Západu. Musíme mít v hlavě, že je o co bojovat a nevzdávat to. Začali jsme teď hrát lépe i proti silným soupeřům," řekl Satoranský v rozhovoru s českými novináři v Londýně, kde Wizards odehrají zápas NBA s New Yorkem.

"Už jsme se mnohem víc sehráli. Přece jen před sezonou jsme získali nové hráče a moc nevěděli, jak spolu hrát. V obraně teď nastala největší změna. Už výborně bráníme jako tým a budeme se snažit v tom pokračovat. Díky obraně můžeme hrát rychlý basketbal do nezformované obrany, což nám vždy vyhovovalo. Jsme teď méně čitelní," zmínil rozdíl oproti začátku sezony.

V tomto směru byl důležitý příchod vyhlášeného obránce Trevora Arizy výměnou za Kellyho Oubreho a Austina Riverse. "Trevor má za sebou 15 sezon v NBA a je to na něm vidět. Ví, jak hrát. Přinesl nám zkušenosti a je to vítěz. A to samé Bradley Beal, který nesnáší prohry. Já před Bradleym smekám. Musí toho hodně odběhat, aby se uvolnil. O to víc je to od něj heroický výkon, když v závěru dokáže takhle skórovat," ocenil Satoranský.

Sám v poslední době podává také velmi dobré výkony a minulý týden dokonce proti Milwaukee nasbíral triple double. "Měl jsem z Česka více zpráv než po tom loňském bodovém rekordu v Chicagu. Bylo moc hezké, když mi gratulovali lidi z Česka nebo Španělska. V Americe se hodně mluví o číslech, takže to nějakou pozornost vyvolalo a lidi mi začali říkat Mr. Triple Double," řekl.

"Já na to hned reagoval, ať počkají do příštího zápasu. A také jsem měl špatné utkání (4 body proti Torontu). Nikdy se nesmí být moc nahoře nebo dole. A to platí o celé sezoně. Pro mě se v tom zápase spojila spousta faktorů a byl celkově podařený. Člověk se z toho chce radovat, ale moc dlouho mu to nevydrží, protože další den se už chystá na další zápas. Já se za tím v zápase ani nehnal. Tlačili mě k tomu spoluhráči," uvedl.

Svými výkony si získal respekt fanoušků, médií, spoluhráčů i trenéra Brookse. "Cítím teď respekt ze všech stran. Už si více věřím do zakončení. Pomáhá mi, že teď cítím důvěru. Přátelství s trenérem tam bylo vždycky, za ty tři roky mě ale lépe poznal. Ve své kariéře, myslím, tolik Evropanů nevedl, byla to pro něj nová situace," míní Satoranský.

Dokonce se už objevily informace, že Washington je připravený nabídnout odchovanci USK Praha novou smlouvu. "Já jsem žádné oficiální jednání nevedl. Snažím se soustředit jen na to, co se děje během sezony a na zápasy. Co má přijít, to přijde, a je na agentovi a na mně, abychom to po sezoně vyřešili. Nerad tohle řeším v probíhající sezoně," prohlásil.

Radost má i z výkonů reprezentačních spoluhráčů. "Je radost kluky sledovat, protože se jim daří. Ondra Balvín to má komplikované tím, že Gran Canaria je nováček a má hodně cestování, ale přesto se mu daří. Doufám, že Honza Veselý bude pokračovat v těchto výkonech a cenu MVP Euroligy by si zasloužil," řekl Satoranský s pozitivními vyhlídkami na mistrovství světa, kde budou češté basketbalisté poprvé hrát.

"Na to se těším hrozně moc. V kvalifikaci to byla ukázka toho, čeho je tento tým schopen. Měli bychom tam hrát se sebevědomím. Bude záležet na losu, ale máme na to uhrát výsledek, ne se tam jet jen podívat," dodal.