Praha - Čeští basketbalisté se v zářijovém pokračování kvalifikace mistrovství světa proti Rusku a Bosně budou moci spolehnout i na největší hvězdu Tomáše Satoranského. Rozehrávač Washingtonu Wizards v NBA potvrdil, že před odjezdem do zámoří národnímu týmu pomůže v klíčových zápasech, které mohou rozhodnout o historickém postupu na šampionát.

V prvních dvou kvalifikačních oknech nemohl Satoranský startovat kvůli povinnostem v NBA. Pro třetí okno v červnu se omluvil, avšak další možnost reprezentovat už si nechce nechat ujít.

"Už když jsem se rozhodoval, že nebudu reprezentovat v červnu, tak jsem v hlavě trochu měl zářijové okno. Netušil jsem ještě rozpis, ale tušil jsem, že to budou klíčová utkání a že to může být klíčové pro náš postup na mistrovství světa. Doufám, že ještě pomůžu pozvednout naši výkonnost a že v září budeme v nejsilnější možné sestavě," řekl Satoranský v tiskové zprávě.

Čeští reprezentanti i bez dvou největších hvězd Satoranského a Jana Veselého skvěle rozehráli první část kvalifikace. Vybojovali pět z šesti možných výher a druhou fázi začnou na druhém místě skupiny za neporaženou Francií a s náskokem dvou vítězství na Rusko a Finsko a tří výher na Bulharsko a Bosnu. Na šampionát postoupí tři celky ze skupiny.

Teoreticky by tak mělo stačit uspět v obou zářijových zápasech a postup už by svěřencům trenéra Ronena Ginzburga neměl uniknout. "Všechna čest a respekt klukům, jak zvládli tu první skupinu a do jaké fáze nás dostali před druhou fází," ocenil Satoranský, který se v soutěžním utkání představí na českém území poprvé od roku 2014 a kvalifikace o postup na ME 2015. Od té doby odehrál v Česku jen několik přípravných zápasů.

"Vždycky je pro mě čest reprezentovat na domácí půdě. Určitě to bude něco jiného než v přípravných zápasech v předchozích letech. Většinou to nebyla výkonnost, kterou jsem si představoval, protože to byl začátek přípravy a tým i já jsme nebyli rozehraní. Doufám, že to vypilujeme a 13. září budeme všichni v nejlepší formě. Nejdůležitější bude, abychom zvládli tato dvě utkání a odnesli si dvě výhry," dodal.

Jeho rozhodnutí připojit se k národnímu týmu potěšilo i trenéra Ginzburga. "Bude to pro nás obrovské posílení ve všech aspektech hry. Saty ve své kariéře neustále ukazuje, jak soutěživým hráčem je. Doufám, že nám pomůže dosáhnout našich cílů," řekl izraelský kouč.

Po červnovém odpočinku po náročné sezoně se Satoranský od začátku července připravuje individuálně a o víkendu ho čeká jeho vlastní kemp pro děti v Praze na Folimance. "Momentálně se nacházím ve třetím týdnu přípravy. Začal jsem v Praze na Folimance a posledních deset dnů jsem strávil v Barceloně, kde to bylo opravdu intenzivní. Trénoval jsem tam s mým bývalým asistentem trenéra ze Sevilly Diegem Ocampem. Není moc trenérů, kteří by mě tak dobře znali, takže jsem hodně spokojený," dodal Satoranský.

K národnímu týmu se může připojit 30. srpna. Vedení reprezentace nyní dolaďuje potřebnou dokumentaci s Washingtonem. První zápas sehrají Češi 13. září s Ruskem v Pardubicích, o tři dny později se představí v Bosně.