Satoranský se stal posedmé Basketbalistou roku a překonal Welsche

Praha - Nejlepším českým basketbalistou sezony je počtvrté za sebou a celkově posedmé v kariéře Tomáš Satoranský. Devětadvacetiletý rozehrávač, který na začátku srpna přestoupil z Chicaga do New Orleans, překonal v počtu triumfů Jiřího Welsche. Mezi ženami zvítězila také počtvrté za sebou Kateřina Elhotová z USK Praha. Celkově uspěla popáté a vyrovnala rekordmanku Evu Vítečkovou.

Česká basketbalová federace kvůli koronavirovým opatřením letos neuspořádala tradiční galavečer a výsledky zveřejnila v pořadu na programu ČT Sport. Premiérovou Cenu předsedy ČBF za mimořádný počin v průběhu sledované sezony získal Ondřej Balvín. Posila japonského celku Gunma Crane Thunders se v dresu Bilbaa stala druhým nejužitečnějším hráčem a nejlepší doskakovačem španělské ligy.

Po obnovení ankety po pětileté pauze v roce 2012 se v mužské kategorii dostali na trůn jen Veselý (2012, 2016 a 2017) a Satoranský, který kraloval také v letech 2013 až 2015. Jednačtyřicetiletý Welsch vyhrál anketu v roce 2000 a v letech 2002 až 2006.

Za Satoranským skončil na druhém místě v hlasování trenérů, hráčů, vedení federace ČBF a novinářů Veselý z Fenerbahce Istanbul a na třetí pozici klesl z loňského druhého místa Jaromír Bohačík ze Štrasburku.

"Jsem rád za to, že jsem znovu vyhrál. Každý asi rád vyhrává ceny, zvlášť když to znamená, že jsi nejlepší ve svém sportu. Zároveň bych byl rád, kdyby mě někdo vystřídal, protože to by znamenalo, že český basket je na vzestupu a máme víc hráčů, kteří jsou konkurenceschopní," řekl Satoranský.

"Poslední roky to byl trend mezi mnou a Honzou Veselým. Samozřejmě už trochu stárneme. Chtěli bychom, aby se zase zapojily mladší generace a trochu nám to pro příští rok ztížily. Já doufám, že pro mě bude jen těžší a těžší vyhrávat," doplnil lídr národního týmu, který byl hodnocen za klubovou sezonu. Za reprezentační se započítávalo jen okno odehrané v listopadu 2020 a navíc v únoru 2021, kdy pro povinnosti v NBA chyběl.

"Myslím, že moje sezona byla dobrá. Samozřejmě byla náročná jako v každém jiném sportu. Tento rok byla hodně neobvyklá a myslím, že až kromě posledního měsíce jsem se s tím vypořádal a podával solidní výkony," doplnil jediný český zástupce v NBA za posledních pět sezon. Od té nadcházející má kontrakt v Oklahomě i Vít Krejčí.

Satoranský v době, kdy se předávání natáčelo, pobýval v USA a cenu si tak od moderátora Jana Smetany osobně nepřevzal. "Nech mi to u párkaře na Floře," smál se do telefonu. "To byl koutek, že jsi vylezl z metra a borec tam měl párky v rohlíku, nejlepší v Praze," dodal k dříve oblíbenému místu.

Jednatřicetiletá Kateřina Elhotová se nejlepší českou basketbalistkou stala i v roce 2016. V další sezoně vyhrála Alena Hanušová, což bylo v době, kdy Elhotová vynechala většinu sezony kvůli narození syna a vrátila se až na závěrečné zápasy.

Dosavadní opora USK Praha a reprezentace za sebou nechala Julii Reisingerovou ze španělské Girony, která skončila druhá potřetí za sebou, a klubovou spoluhráčku Veroniku Voráčkovou. Vyrovnala se Vítečkové, která vyhrála v roce 2005 a 2006 a po pětileté pauze ankety v letech 2012 až 2014.

"Koukala jsme se na Wikipedii, že Evža Vítečková měla pět cen, nejspíš v řadě. Já mám pátou a z toho čtvrtou v řadě a nejspíš je to moje poslední. Je vždycky potřeba mít motivaci k další práci a já už ji trochu ztrácím. Nevěřím, že by byla šestá," prohlásila Elhotová.

Cenu ji předal životní partner František Suchan, s kterým plánuje rozšíření rodiny o druhého potomka. Proto přerušila kariéru a nemyslí si, že se v budoucnu vrátí k basketbalu na úplný vrchol.

"Necítím to tak, že bych definitivně končila s basketbalem. Po druhém dítěti se ale nebudu moct vrátit na takovou úroveň. A ani nebudu chtít. Teď už vím, co obnáší péče o dítě. Neříkám, že se k basketu nevrátím. Bude záležet, jak na tom bude moje tělo a jestli nějaký tým bude mít zájem," dodala matka syna Daniela, který v listopadu oslaví páté narozeniny.

Největšími talenty byli zvoleni Richard Bálint z Brna a Eliška Hamzová z Žabin Brno. Ocenění pro trenéra roku převzal kouč Opavy a asistent reprezentačního trenéra Petr Czudek, v kategorii nejlepších basketbalistů 3x3 zvítězili Jan Kratochvíl a Anna Rosecká.