Satoranský se před OH hecoval s LaVinem, nést vlajku by považoval za čest

Praha - Kapitán basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský by považoval za velkou čest, kdyby se mohl stát vlajkonošem české výpravy na olympijských hrách v Tokiu. Více však myslí na možný úspěch pod pěti kruhy. Rozehrávač Chicaga Bulls se dnes s dalšími reprezentanty zapojil v Praze do závěrečné přípravy. V minulých dnech se na dálku hecoval s klubovým spoluhráčem Američanem Zachem LaVinem, na kterého narazí v základní skupině.

"Přiznám se, že nést vlajku by pro mě byla tak obrovská pocta, že jsem nad tím ještě nepřemýšlel. Vždyť před týdnem jsem se teprve dozvěděl, že pojedu na olympiádu," žertoval Satoranský při setkání s novináři. "Ani si nemyslím, že bych si to ze všech sportovců, kteří tam jedou, zasloužil. Bylo by to sice úžasné, ale nepřemýšlím nad tím a cílím hlavně na naši přípravu. Na druhou stranu se však na nástup těším a je mi jasné, že to bude moment, na který budete vzpomínat celý život," řekl devětadvacetiletý basketbalista.

Po úspěšné kvalifikaci v Kanadě, kde Češi vyřadili vedle domácí reprezentace i Řecko, odcestoval ještě na pár dní za rodinou do Chicaga. Do Prahy se vrátil po vlastní ose. "Musím říct, že jsem moc neodpočíval. Měli jsme jet rovnou do Česka, ale jak se nám změnil program, letěl jsem ještě za rodinou, protože bych je jinak neviděl celý měsíc. Navíc mě pak můj malý syn nenechal moc spát, takže jsem se těšil na hotel, že se konečně vyspím a zregeneruju. Tyhle momenty si však užíváme. Po úspěchu v kvalifikaci se nám nechtělo věřit, že jedeme na olympiádu, ale teď je důležité si to užít a vydat ze sebe dál to nejlepší," uvedl Satoranský.

Úspěch českého týmu podle něj vzbudil v USA ohlas. Chicago Bulls informovali o zápasech na sociálních sítích a díky tomu, že se kvalifikace odehrála v Kanadě, byla pro místní ideální na sledování i z hlediska času. "Hodně lidí bylo překvapených, že jsme Kanadu porazili. Zatímco oni měli hráče respektované v NBA, u našeho týmu skoro nikoho neznali," líčil Satoranský.

Během oslav volal klubovému spoluhráči LaVineovi, kterého vzbudil ve dvě hodiny ráno. "Já ani nevěděl že, tam má zrovna ráno, to jsem zjistil až z jeho reakcí. Jenže my jsme slavili, takže jsme volali, komu jsme mohli," smál se Satoranský. "Naštěstí jsem nevolal trenérovi Donovanovi a zůstalo jen u hráčů. Chtěl jsem se s ním podělit o radost a nakonec je z toho dobrá historka," doplnil.

Fakt, že proti LaVineovi na olympijském turnaji nastoupí, dodává zápasu s USA další náboj. "Bylo to vtipné i v tom, že když jsem jel na kvalifikační turnaj, Zach mi říkal, že se uvidíme v Tokiu. Tak jsem se pak smál, že to předpověděl. Myslím, že nás teď už musí respektovat úplně všichni, protože tenhle tým má svou bojovnost," uvedl odchovanec USK Praha na adresu českého výběru.

Basketbalisty čeká v sobotu fasování olympijské kolekce. Satoranský se už těší, až uvidí spoluhráče "v krojích" a na začátku příštího týdne odletí do Tokia. Jak to v japonské metropoli kvůli koronavirovým opatřením bude vypadat, zatím neví. "Měli jsme informativní mítink přes zoom a jsme sami zvědaví, co nás tam čeká. Od pár olympioniků máme zprávy, že restrikce jsou přísné a člověk musí mít trpělivost, aby to zvládnul. Bude to olympiáda v jiném módu, ale to jsme čekali. Pořád je to však olympiáda, tedy akce, na níž se nemáte moc šancí dostat. Tohle v nás bude převládat a budeme si to užívat," ujistil Satoranský.

V Praze s národním týmem absolvuje ještě pět tréninků a stejný počet by měl stihnout v Tokiu před úvodním zápasem 25. července s Íránem. Ze čtyřčlenné základní skupiny, kde Češi narazí ještě na Francii, postoupí dva týmy a případně i tým ze třetí příčky.

"Myslím, že tam šance je. Bude záležet na spoustě faktorů. Nevím, jestli je výhoda, že máme ve skupině USA, předpokládám, že se budou zlepšovat. Teď v přípravě dva zápasy prohráli, ale to je vždy taková vlaštovka pro ně, aby se probrali. Myslím, že nám může hrát do karet, že hrajeme první zápas s Íránem, pak s Francií a pak s nimi až na konci. Do té doby už budeme vědět výsledkově víc. Jsem navíc zvědavý i na ten systém, neboť tam předtím byly dvě šestičlenné skupiny a pět zápasů. Je to sice poskládané tak, že USA s Francií jsou favorité, ale ani nás nesmí nikdo podcenit," dodal Satoranský.