Satoranský se ještě o budoucím angažmá nerozhodl, slovo bude mít i rodina

Praha - Basketbalista Tomáš Satoranský se ještě nerozhodl, kde bude v příští sezoně působit. Třicetiletému rozehrávači skončí 30. června smlouva s Washingtonem Wizards v NBA a podle médií by o jeho služby stály přední evropské kluby v čele Barcelonou. Právě odsud reprezentační kapitán před šesti lety do zámoří odešel.

"Fanoušci si musí počkat. Rozhodnutí ještě nepadlo," řekl Satoranský při setkání s novináři během dnešního odpočítávání 100 dní do startu národního týmu na mistrovství Evropy. "Sám bych chtěl mít jasno co nejdřív, ale v NBA začíná přesun na volný trh později než v Evropě, takže je pořád brzo. V mé hlavě rozhodnutí nepadlo, takže zatím nemám co nabídnout," uvedl.

Satoranský zahájil po odchodu z Chicaga svou šestou sezonu v NBA v New Orleans, kde se však neprosadil a putoval přes Portland do San Antonia. Spurs ho po jednom utkání vyplatili ze smlouvy a Satoranský se vrátil jako volný hráč do Wizards, s nimiž podepsal smlouvu do konce června. Podle regulí NBA nesmí žádný hráč do konce smlouvy jednat s jiným týmem.

"Je to docela striktní. Jak agenti, tak lidé kolem týmu musí počkat do 1. července, kdy se otvírá volný trh a týmy mohou jednat. I pro ně je to těžké, protože 23. června je draft a všichni se soustředí na to, jaké hráče vzít a budovat tým kolem nich," řekl Satoranský.

Sám zvažuje všechny možnosti. "NBA je pro mě každým rokem těžší, protože tam jdou stále mladší hráči. Trend posledních let navíc je dávat šanci mladým hráčům. To také dřív nebylo," podotkl reprezentační kapitán.

Hlavní roli v rozhodnutí o budoucnosti bude hrát také rodina. Během posledního působení ve Washingtonu byl Satoranský měsíc a půl bez manželky a dětí, které zůstaly v New Orleans.

"Situace se pro mě změnila, než když jsem do NBA šel. Mám dvě děti a pro rodinu je náročné, když ta stabilita neexistuje. Ta už pro mě v NBA nikdy nebude a je to další z faktorů, o kterých se bavíme. Ještě žádné finální rozhodnutí nepadlo. Všechny tyhle věci probíhají v mé hlavě, ale i v konverzaci s manželkou," řekl odchovanec USK Praha.

Barcelona, kde Satoranský působil v letech 2014 až 2016, stojí podle spekulací serveru Home of glory také o dalšího českou hvězdu Jana Veselého. Reprezentační kapitán uznal, že by ho možná spolupráce lákala.

"Samozřejmě by to byl jeden z faktorů, který by mi udělal radost a zvažoval bych to o to víc. S Honzou Veselým jsme měli jednou šanci hrát mimo reprezentaci ve Washingtonu Wizards, ale pak to nevyšlo. Naše spolupráce je pro týmy v Evropě lákadlem. Je to ale jeho rozhodnutí. O to víc, když vlastně sám za sebe nemám stále jasno," dodal Satoranský.