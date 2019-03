Washington - Český basketbalista Tomáš Satoranský sahal v NBA po svém druhém triple doublu. Washingtonu pomohl zvítězit 132:123 nad Dallasem 14 body, osmi doskoky a 11 asistencemi. Historické tabulky opět přepisoval LeBron James, který sice 31 body neodvrátil prohru Los Angeles Lakers 99:115 s Denverem, ale v počtu bodů v kariéře se dostal před legendu Michaela Jordana, se kterým bývá často srovnáván.

Washington nutně potřeboval zvítězit, aby držel naději na play off, ale v první čtvrtině prohrával už o 13 bodů. Ještě do poločasu se ale sebral a srovnal krok. Rozhodující moment přišel osm minut před koncem, kdy Dallas vedl o tři body, ale Satoranský čtyřmi body v řadě vrátil domácím vedení, následně nahrál na trojku Trevoru Arizovi a Wizards už výhru nepustili.

Basketbalisté Washingtonu vyhráli tři z posledních čtyř zápasů, ale stále jsou ve Východní konferenci jedenáctí se ztrátou tří výher na deváté Orlando a osmé Miami, které zvítězilo 91:84 nad Charlotte. "Náš cíl je dostat se do play off. Dokud bude šance, musíme se o ni rvát," řekl Bradley Beal, který byl s 30 body nejlepším střelcem Washingtonu. Za Dallas dal 31 bodů hvězdný nováček Luka Dončič.

Lakers se trápí a prohráli počtvrté za sebou. Další ztrátu neodvrátilo ani 31 bodů Jamese, kterého může těšit alespoň to, že už v NBA nasbíral 32.311 bodů a překonal na čtvrtém místě historických tabulek Jordana (32.292 bodů). Před Jamesem jsou už jen Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) a Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

Poté, co James ve druhé čtvrtině Jordana překonal, vzali si Lakers time out a celá hala čtyřiatřicetileté hvězdě zatleskala ve stoje. "Během dětství jsem obdivoval Jordana jako nejlepšího hráče všech dob. Pokořit tento milník je pro mě velká čest," řekl James, který k tomu potřeboval 1190 zápasů. Jordan to stihl za 1072 duelů.

Zach LaVine zařídil 39 body výhru Chicaga nad Philadelphií 108:107. Postaral se i o vítězný koš vteřinu a půl před koncem po nájezdu s faulem. Celkem dal v posledních šesti minutách 14 bodů.

Drama se odehrálo i v Sacramentu, kde Boston zvítězil 111:109. Sedm vteřin před koncem sice vyrovnal domácí Buddy Hield třemi trestnými hody po faulu Gordona Haywarda, ale ten svou chybu napravil a vzápětí košem utkání rozhodl.

Střelcem večera byl Devin Booker, který 41 body dovedl Phoenix k výhře 107:96 nad New Yorkem. Dařilo se také Andre Drummondovi, který hrál hlavní roli při vítězství Detroitu nad Minnesotou 131:114. Nejen že ubránil ve formě hrajícího Karla-Anthonyho Townse, ale sám zaznamenal 31 bodů a 15 doskoků a připsal si šestnáctý double double za sebou. Chybějí mu už jen dva k vyrovnání vlastního klubového rekordu z minulé sezony.

NBA:

Washington - Dallas 132:123 (za domácí Satoranský 14 bodů, 8 doskoků, 11 asistencí), Atlanta - San Antonio 104:111, Brooklyn - Cleveland 113:107, Charlotte - Miami 84:91, Chicago - Philadelphia 108:107, Detroit - Minnesota 131:114, LA Lakers - Denver 99:115, New Orleans - Utah 104:114, Phoenix - New York 107:96, Sacramento - Boston 109:111.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 65 46 19 70,8 2. Philadelphia 65 41 24 63,1 3. Boston 66 40 26 60,6 4. Brooklyn 67 34 33 50,7 5. New York 65 13 52 20,0

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 64 48 16 75,0 2. Indiana 65 42 23 64,6 3. Detroit 63 32 31 50,8 4. Chicago 66 19 47 28,8 5. Cleveland 65 16 49 24,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 64 30 34 46,9 2. Orlando 66 30 36 45,5 3. Charlotte 64 29 35 45,3 4. Washington 64 27 37 42,2 5. Atlanta 66 22 44 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 64 39 25 60,9 2. San Antonio 66 37 29 56,1 3. New Orleans 67 30 37 44,8 4. Dallas 64 27 37 42,2 5. Memphis 66 26 40 39,4

Severozápadní divize:

1. Denver 64 43 21 67,2 2. Oklahoma City 64 39 25 60,9 3. Portland 64 39 25 60,9 4. Utah 64 37 27 57,8 5. Minnesota 65 30 35 46,2

Pacifická divize:

1. Golden State 64 44 20 68,8 2. LA Clippers 66 37 29 56,1 3. Sacramento 64 32 32 50,0 4. LA Lakers 65 30 35 46,2 5. Phoenix 66 15 51 22,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.